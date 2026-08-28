De su controvertida relación con el príncipe Haakon VIII al caso Epstein: Mette-Marit afronta su camino al trono en el foco mediático

Los detalles Uno de los temas que rondan a la todavía princesa es la situación de su hijo Marius Borg, que ahora, con 29 años, se encuentra en prisión preventinva mientras se investigan graves acusaciones en su contra, entre ellas delitos sexuales, agresiones y tráfico de drogas.

Mette-Marit, futura reina de Noruega, enfrenta uno de sus momentos más complicados tras la muerte del rey Harald V. Desde 2018, la princesa sufre fibrosis pulmonar, lo que ha limitado sus apariciones públicas. Además, su vida ha estado marcada por polémicas, como su matrimonio en 2001 con el príncipe Haakon, rodeado de controversia por su pasado. Su hijo, Marius Borg, está en prisión preventiva por graves acusaciones. También se le vincula con Jeffrey Epstein, aunque ella niega una relación íntima. A pesar de todo, Mette-Marit y Haakon asumirán la Corona tras sus bodas de plata.

La hasta ahora princesa de Noruega atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. Mette-Marit, que vuelve a estar en el foco tras la muerte del rey Harald V este viernes a los 89 años, ha reducido al mínimo sus apariciones públicas y en los últimos meses se la ha podido ver en contadas ocasiones, algunas de ellas acompañada por personal encargado de ayudarla con su oxígeno.

Desde 2018, la reina consorte padece fibrosis pulmonar, una enfermedad que ha condicionado progresivamente su agenda y compromisos oficiales. Tanto es así que su presencia pública se ha vuelto cada vez más escasa, mientras el país se prepara para el momento en el que ella y su marido, el príncipe Haakon, asuman la Corona.

Eso sí, los problemas de salud no son el único frente abierto para Mette-Marit ya que su trayectoria ha estado marcada desde el principio por diferentes polémicas. La futura reina se casó con Haakon en 2001, en una relación que desde el principio estuvo rodeada de controversia por su pasado ya que antes de entrar en la familia real noruega, había tenido una relación con un hombre que posteriormente terminó en prisión por problemas relacionados con el alcohol y las drogas.

De aquella relación nació el polémico Marius Borg, que ahora, con 29 años, se encuentra en prisión preventinva mientras se investigan graves acusaciones en su contra, entre ellas delitos sexuales, agresiones y tráfico de drogas. Por su parte, Haakon ha tenido que pronunciarse públicamente sobre la situación de su hijastro en uno de los momentos más difíciles para la familia real noruega.

A esta situación se suma otra polémica, la de la relación de Mette-Marit con el pederasta Jeffrey Epstein. El nombre de la todavía princesa, que se convertirá oficialmente en reina este próximo martes, apareció entre los millones de documentos relacionados con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

En paralelo, la noruega negó que su relación con el delincuente sexual tuviera carácter intímo, aunque los documentos mostraran que el contacto entre ambos fue más continuado de lo que inicialmente podía parecer. Además, el entorno de la princesa habría llegado a gestionar al menos cuatro encuentros entre ambos, algunos de ellos vinculados a la residencia de Epstein.

También aparecen conversaciones en las que Mette-Marit llega a pedirle consejos relacionados con la crianza de sus hijos. Pese a todo, la institución mantiene su hoja de ruta. Haakon y Mette-Marit están llamados a subir juntos al trono y lo harán después de celebrar sus bodas de plata.

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