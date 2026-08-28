Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega que llega al trono rodeado de los escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius

El perfil El hasta ahora príncipe heredero asume la corona tras una vida alejada de los focos. En estos últimos años, ha visto a su mujer envuelta en los correos de Epstein y al hijo de ella sentenciado a cuatro años de cárcel por violación y violencia machista.

Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, ha declarado que "toda una nación está de luto" tras la muerte del rey Harald V, quien reinó durante 35 años. Haakon Magnus, el príncipe heredero, asumirá el trono como Haakon VIII junto a su esposa Mette-Marit, enfrentando escándalos familiares. Haakon, quien en su juventud se resistió a su papel real, encontró consuelo en la música y el surf. Su matrimonio con Mette-Marit, una plebeya y madre soltera, fue inicialmente polémico. Ahora, Haakon VIII lidera una monarquía en problemas, buscando significado y alegría en su nuevo rol.

"Toda una nación está de luto". Así ha hablado Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, tras la muerte del rey Harald V. Tras el fallecimiento de quien ha sido el monarca nórdico durante los últimos 35 años. Ahora, tras "una larga vida dedicada al país", es Haakon Magnus, el hasta ahora príncipe heredero, el que asumirá el trono de la nación europea.

Lo hará bajo el nombre de Haakon VIII. Lo hará, además, junto a su esposa Mette-Marit. Rodeado también de dos grandes escándalos que rodean a su familia y después de una vida, después de muchos años, en los que se negaba a aceptar su estatus.

En los que incluso llegó a 'luchar' contra el hecho de ser de la realeza. "Sí, lo era, pero no quería hablar de ello. En el colegio me daba ansiedad", afirmó en 2023 en 'Haakon', su autobiografía, en la parte dedicada a hablar de su infancia y de su época en la escuela primaria en los 80.

Fue antes de convertirse en príncipe heredero. Antes de saber que le llegaría el turno. Que llegaría el día en que sería coronado rey después de una infancia donde, tal y como él mismo escribió, prefería estar lejos de los focos: "Ahí es cuando las cosas se tuercen".

Se alejó de su padre y de su abuelo hasta en la universidad. Mientras ambos fueron a Oxford, en Inglaterra, él prefirió Berkeley, en California, para estar "lo más lejos posible" de casa.

Además, ahí pudo disfrutar de dos de sus grandes pasiones. Una de ellas, la música, con un concierto del rapero Nas, nacido en Brooklyn, fuertemente vigilado por la rivalidad en la escena norteamericana entre la costa este y la costa oeste. La otra, el surf: "En el agua podía ser yo mismo".

Su relación con Mette-Marit

Fue al regresar a Noruega cuando conoció a Mette-Marit. Fue durante un festival de música, en una relación sentimental que hizo que los medios se abalanzaran sobre ella. Era una plebeya y, además, también una madre soltera.

Era alguien que pasó gran parte de su juventud en clubes de música house en Noruega y que recibió el beneplácito del rey Harald. Que recibió el 'sí' del monarca para calmar los ánimos de la prensa. Él, también casado con Sonja, en su momento también una plebeya y por lo que sufrió las objeciones de su padre, la recibió públicamente en la familia.

"Mette tiene un talento natural. Puede entrar en una habitación y llevarse bien con todos", dijo Haakon. En sus palabras, afirma que fue ella quien lo ayudó a salir de su caparazón describiéndola como el contrapeso emocional a su mente analítica.

Se casaron en 2001 y tuvieron dos hijos: la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Además, junto a los dos estaba Marius, el hijo de Mette-Marit de una relación anterior.

Dos escándalos familiares

Precisamente su figura supone una de las dos polémicas que afectan a Haakon VIII. El motivo, su juicio por violación y violencia machista, cargos que él negó pero por los que le declararon culpable con una sentencia de cuatro años de cárcel. Tanto su defensa como la Fiscalía han presentado apelaciones.

"Apoyamos a Marius en la situación en la que se encuentra. También cuidamos de los otros niños. Lo más importante estos días ha sido cuidar de la familia real", expuso ante los periodistas.

Mientras, los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein incluyen el nombre de Mette-Marit. Incluyen algún que otro correo electrónico entre la nueva reina de Noruega y el delincuente sexual.

Ante el silencia de Mette-Marti, fue Haakon quien emitió un comunicado afirmando que su mujer necesitaba tiempo para recuperarse. "Es cariñosa, fuerte e inteligente. Siempre la tendré en mi equipo", dijo.

Cuando ella realizó una entrevista de 20 minutos para la cadena pública 'NRK', él estaba sentado a su lado: "El matrimonio es para los buenos y los malos momentos".

Ahora, tras la muerte de Harald, Haakon se convierte en el cuarto rey de Noruega en la era moderna, que dio inicio cuando el país votó en referéndum ser una monarquía en lugar de una república después de independizarse de forma total de Suecia en 1905.

Fue entonces cuando se proclamó rey a Haakon VII, construyendo la numerología de cada reinado sobre la base de los monarcas nórdicos de la era vikinga y medieval.

Ahora, Haakon VIII ya sabe lo que le toca a nivel político: "Puedo encontrar significado y alegría, tratando de ser de ayuda a los demás".

Todo, sumido en una serie de escándalos familiares para los que sigue encontrando consuelo en el agua: "Me da paz interior cuando nos reunimos para hacer lo que más me gusta. Nada supera esa sensación".

Nacido en Oslo, en 1973, el hasta ahora príncipe heredero asume el trono de Noruega bajo el nombre de Haakon VIII con una monarquía nórdica en problemas.

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