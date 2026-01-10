Ahora

Los iraníes que viven en España, muy preocupados por la situación en su país: "Mi padre se despidió de mí hace tres días"

Los detalles Muchos de ellos han salido este sábado a las calles de Barcelona para "alzar la voz" por sus seres queridos, ya que no saben nada de ellos desde hace 48 horas, cuando se cortó el acceso a Internet.

Arsi, iraní que vive en España
Cerca de 10.000 iraníes viven en España y muchos de ellos este sábado han salido a las calles de Barcelona, ya que no saben cómo están sus "seres queridos". "Estamos aquí para ser su voz", expresa una joven.

Están nerviosos y angustiados, ya que no saben nada de su familia ni de sus amigos desde hace 48 horas. "Personalmente, no tengo ninguna idea cómo están mis padres", lamenta un hombre.

Irán lleva más de dos días con un apagón casi total de Internet, por lo que es muy difícil comunicarse con el exterior. Los vídeos de las atrocidades llegan a cuentagotas al resto del mundo. Sin embargo, ellos están seguros de que la población no va a parar.

Arsi, iraní en España: "Yo empecé a vivir con 25 años"

En este sentido, Arsi, iraní que lleva 13 años en España, señala que "esta vez no es simplemente una protesta", sino que "es una revolución". Tras la eclosión de la primavera verde, buscó refugio en nuestro país, donde ha rehecho su vida. "Yo empecé a vivir cuando tenía 25 años, porque ya podía decidir. Antes, no me enteraba qué coño estaba pasando en el mundo", expresa.

Hace dos años, Arsi consiguió traer a toda su familia a España. Sin embargo, su padre se quedó sin trabajo y tuvo que volver. Ahora, está atrapado. "Hace tres días hablé con él y se despidió de mí", manifiesta.

No es la primera vez que el régimen deja a oscuras al país, pero cuando lo hace es que la situación y la represión es crítica. "Están muriendo niños de siete a 14 años con armas ¿Ellos qué culpa tienen?", se pregunta el iraní residente en España.

Él y sus compatriotas saben que las calles allí están llenas y quieren desde aquí acompañarles y expresarles su apoyo.

