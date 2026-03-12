Israel se ceba con Beirut mientras Netanyahu advierte a Hizbulá que "pagará un alto precio" por sus ataques contra Israel

Entre líneas Hizbulá lanzó su mayor ataque con 200 proyectiles contra Israel, sin dejar ninguna víctima, mientras en Líbano ya hay cerca de 700 civiles asesinados.

Líbano se ha convertido en uno de los focos de atención de la guerra de Israel y EEUU en Oriente Medio. En los últimos días, el ejército israelí ha lanzado ataques a gran escala contra su capital, Beirut, y ha comenzado una ocupación terrestre. Además, Benjamín Netanyahu ha amenazado con intensificar la ofensiva, después de que el miércoles por la noche Irán y Hizbulá ejecutasen su primer ataque coordinado contra Israel.

"Hizbulá pagará un alto precio por su agresión", ha advertido este jueves el primer ministro. En su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques hace 13 días, también ha avisado al gobierno libanés de que juega "con fuego" si permite que la milicia chií siga actuando en su territorio y ha añadido que, de ser así, Israel se encargará de desmantelarlo.

Netanyahu ha añadido en este sentido que prefiere que el gobierno se adelante a Israel y trabaje para llegar a ese objetivo porque "de no hacerlo, será peor".

Su declaración ha llegado pocas horas después de que Eyal Zamir, jefe del Ejército de Israel, dijese que la guerra contra el grupo chií libanés "no será corta" e insistiese en el mensaje de que el gobierno libanés "no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio".

Hizbulá lanzó la madrugada del jueves su mayor ofensiva contra Israel desde el inicio de la guerra, con 200 proyectiles y 20 drones, según informó a 'EFE' el portavoz Nadav Shoshani. No se reportaron heridos ni muertos en Israel por estos proyectiles, aunque durante gran parte de la noche estuvieron sonando las alarmas antiaéreas.

Israel no dudó en responder con una ofensiva contra el sur de la capital libanesa que dejó al menos 12 muertos y 28 heridos. Arremetió incluso contra el paseo costero de la playa de Ramlet al Baida, donde dormían personas expulsadas del sur, asesinando a ocho civiles. Unas víctimas que se suman a los casi 700 muertos y más de 1.750 heridos del país.

Beirut, sin lugares seguros

Israel ha mantenido el mismo nivel de agresividad este jueves y, por primera vez, ha ordenado evacuar una zona del centro de Beirut. Asimismo, ha extendido las órdenes de desalojo a una franja de 40 kilómetros al norte de su frontera.

Con las FDI atacando sobre todo tipo de objetivos, ningún sitio en Beirut parece ya ser seguro. Durante la tarde del jueves se han escuchado bombardeos en el barrio de Al Bachoura, en el centro de la capital. Nadine Haddad, libanesa y cristiana, ha reconocido a laSexta tener miedo "para el futuro de mi hijo" y hacer cosas tan simples como "ir al supermercado".

Fátima y sus tres hijos fallecieron tras un bombardeo sobre el edificio de su casa en Tyre, al sur de Líbano. También ha sido un objetivo la Universidad Pública de Beirut, donde han muerto un profesor y el decano de la Facultad de Ciencias. Al mismo tiempo, se han publicado las primeras imágenes de la incursión terrestre en el sur del país.

Con cientos de víctimas mortales y miles de personas obligadas a abandonar sus hogares, en el Parlamento israelí, Tzvi Succot —miembro del Partido Sionista Religioso y que forma parte del gobierno— ha alentado a una nueva limpieza étnica: "Debemos conquistar el sur del Líbano, destruir todos los pueblos", ha declarado.

