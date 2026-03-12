El gran error de cálculo de Trump al atacar a Irán: el bloqueo del estrecho de Ormuz convertido en epicentro de la guerra

Las causas Ahora sabemos, por medios estadounidenses, que el ministro de Energía y otros asesores de Trump descartaron antes de iniciar la guerra, que se pudiera interrumpir o causar estragos en los mercados energéticos.

Si hay algo que se confirma, cada día, en la guerra en Oriente Medio, es que Estados Unidos, concretamente, que Donald Trump, ha cometido un terrible error de cálculo al atacar a Irán. No midieron la respuesta del régimen iraní de los ayatolás. No esperaban encontrarse en un escenario tan complicado y con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Y ahora, tras 13 días de bombardeos, Trump ha descubierto una nueva realidad: el estrecho de Ormuz se ha transformado en el centro de la guerra. En este contexto, EEUU no está preparada para escoltar a los buques que quieren cruzarlo.

Al tener todos sus recursos militares centrados en la ofensiva contra Irán, Ormuz ha quedado en manos de Teherán que, en la tarde de este jueves, ha avisado de que los barcos podrán pasar, siempre y cuando, se coordinen primero con la Armada iraní. Así, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anuncia preparativos para escoltar a los buques que pasen por el estrecho.

Así, lejos de comparar los discursos del régimen de los ayatolás, hay que reconocer que había que ser estrechos de miras para no ver venir el bloqueo y el desastre en el estrecho de Ormuz. Hasta el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, cree que "han atrapado a EEUU en este atolladero por graves errores de cálculo". "No se puede iniciar una guerra así como así y exigir un alto el fuego porque sí", insisten desde el régimen de Irán.

Ahora sabemos, por medios estadounidenses, que el ministro de Energía y otros asesores de Trump descartaron, antes de desatar esta "Furia Épica", que la guerra pudiera interrumpir o causar estragos en los mercados energéticos. "Absolutamente no", decía el mismo que este jueves reconoce: "En verdad, no estamos preparados para escoltar a petroleros o gaseros por el Estrecho de Ormuz". Lo ha dicho Chris Wright, el secretario de Energía de Donald Trump.

Parecía de cajón que el 'embudo' de Ormuz, crucial para el crudo del mundo, sería un arma de guerra. El caso es que Irán ha reivindicado o se le atribuye ya una quincena de ataques contra barcos internacionales en Ormuz y áreas cercanas, en respuesta a otros tantos bombardeos estadounidenses.

Aunque, ante el desaforado triunfalismo trumpista, apostilla Irán que comer y guerrear, todo es empezar… pero luego NO se gana a golpe de vítores. Terca realidad.

