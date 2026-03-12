El 'Daily Mail' afirma que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, estaría en coma

Los detalles Según informa el medio británico, el hijo del fallecido ayatolá habría resultado herido en los ataques sobre Teherán y que, además de estar en coma, habría perdido una pierna.

El 'Daily Mail' ha informado de que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, estaría en coma. Todo, después de resultar gravemente herido en los ataques sobre Teherán, tras los que además habría perdido una pierna.

Así lo cuenta el medio británico. Así informan de un Jamenei al que ni se ha visto ni oído desde los ataques del 28 de febrero en Teherán. En ese sentido, y tal y como publicaron en 'The New York Times', el nuevo líder supremo iraní habría resultado herido en el ataque a Teherán.

Apuntaban a posibles secuelas en sus piernas por, dicen, ese ataque del primer día de bombardeos en Teherán. Basan dicha afirmación en fuentes oficiales iraníes e israelíes. Según dicen, tres oficiales de Irán afirmaron que Jamenei está escondido en un refugio con altas medidas de seguridad, con una capacidad de comunicación limitada. En IRN, agencia estatal de noticias, definieron al nuevo líder supremo como "un veterano herido en la guerra de Ramadán".

Lo cierto es que el nuevo líder supremo ha compartido un mensaje con el pueblo iraní que se ha leído en la televisión estatal. Porque su voz no se escucha. Porque lo único que hay de él es una foto de archivo estática entre la afirmación de que Teherán "vengará la sangre de los mártires" mientras alababa a las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

"Han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla", rezaba un texto en el que insistía en usar "la palanca del bloqueo al Estrecho de Ormuz".

El nuevo líder supremo ha mencionado a las niñas muertas en el ataque a una escuela en Teherán: Una parte limitada de esta venganza ya ha tomado forma concreta, pero hasta que sea lograda totalmente, este caso será el principal. Seremos especialmente sensibles ante la sangre de nuestros hijos y nietos, por lo que el crimen cometido deliberadamente por el enemigo en la escuela de Minab y otros casos similares tendrá un lugar especial en esta decisión".

Jamenei, en el texto, ha mostrado su "sincera gratitud a los valientes guerreros que ante un ataque injusto han bloqueado el camino del enemigo": "Se han llevado a cabo estudios sobre la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y es extremadamente vulnerable. Su activación tendrá lugar si sigue la guerra y a partir de nuestros intereses".

"Deben darse cuenta ya de que las afirmaciones de EEUU sobre establecer la seguridad y la paz no son más que una mentira", ha dicho en cuestión a los países vecinos del Golfo Pérsico, a los que Irán está atacando desde el comienzo de los bombardeos en Teherán.

Además, Jamenei se ha dirigido directamente al pueblo de Irán, del que dice que fue el que "encabezó al país y garantizó su autoridad en los pocos días en los que no había ni líder ni comandante en jefe". "Si su presencia no hubiera aparecido en escena, ni la cúpula ni las instituciones cuya labor es servir al pueblo habrían sido suficientemente eficaces", ha argumentado.

En este sentido, ha apelado a la unidad y ha manifestado que la misma "no debe ser socavada", por lo que ha pedido "ignorar los desacuerdos" en esta etapa. "Debe mantenerse una presencia efectiva, ya sea como en los últimos días y noches de guerra como en actividades a nivel social, político, educativo, cultural e incluso de seguridad".

"Es importante que el papel correcto sea bien entendido y aplicado, dentro de lo posible, sin poner en peligro la unidad social", ha manifestado Jamenei, quien ha pedido además una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que se celebra el 15 de marzo a nivel mundial y que es desde hace año un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

