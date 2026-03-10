¿Dónde y cómo se encuentra Mojtaba Jamenei?: surgen las dudas ante la ausencia del nuevo líder de Irán

Los detalles La televisión iraní, en un intento de poner fin a las elucubraciones sobre si está vivo o no, se ha referido a él como janbaz, término con el que hacen mención a que ha sido herido en combate.

Irán ya tiene a su nuevo líder supremo. Desafiando tanto a Estados Unidos como a Israel, el hijo de Ali Jamenei, Mojtaba, se ha convertido en el sucesor de su padre al frente del régimen iraní.

En Teherán su pueblo, foto en mano, se rinde ante su nuevo líder supremo. Sin embargo, la única certeza que hay sobre él es que lo han elegido para ser el sucesor de su padre, porque su estado de salud es todo un misterio.

sin mencionar nada acerca de la gravedad de sus heridas ni dónde fue atacado.

Esto es todo lo que se ha dicho sobre él, sin mencionar nada acerca de la gravedad de sus heridas ni dónde fue atacado.

Medios como Al Jazeera aseguran que Mojtaba no estaba en este mortal bombardeo estadounidense-israelí a la residencia del líder supremo en el que murió su padre, el ayatolá Ali Jamenei. Para evitar que se repita la historia, podría estar escondido sin dar pistas de su paradero.

"Al anterior ayatolá lo cazaron porque se quedó en su residencia. Este hará lo que han hecho durante tantas guerras otros líderes del eje de resistencia, meterse en búnkeres bajo tierra a muchos metros de profundidad", ha señalado Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'.

Mojtaba Jamenei sabe que su nombramiento es un desafío a Donald Trump, que está dispuesto a todo. "Tanto Israel como Estados Unidos han puesto precio a su cabeza, de tal manera que no creo que aparezca ni en los próximos días ni en las próximas semanas", ha indicado Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes.

