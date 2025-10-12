Las autoridades de Tennessee cifran en 16 los muertos en la explosión de una fábrica militar

¿Qué ha pasado? El accidente ocurrió este viernes, cuando a primera hora de la mañana (horario local) se produjo una deflagración en una planta de fabricación de munición militar propiedad de la empresa Accurate Energetic Systems.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha confirmado 16 víctimas mortales tras la explosión de una planta de explosivos en Tennessee, EE.UU. El accidente ocurrió en una planta de munición militar de Accurate Energetic Systems, entre los condados de Hickman y Humphreys. Tras la explosión, las autoridades inicialmente reportaron 19 desaparecidos, pero finalmente se confirmaron 16 fallecidos. Davis declaró que las familias de las víctimas han sido notificadas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos trabaja en el lugar para asegurar la zona, dado el riesgo que representan los explosivos alterados por la explosión.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha cifrado en 16 el número de víctimas mortales en la explosión de una planta de explosivos en el estado de Tennessee (Estados Unidos) poco después de confirmar que ninguna de las personas presentes en el edificio en el momento del accidente había sido encontrada con vida.

El accidente ocurrió este viernes, cuando a primera hora de la mañana (horario local) se produjo una deflagración en una planta de fabricación de munición militar propiedad de la empresa Accurate Energetic Systems, ubicada entre los condados de Hickman y Humphreys. La compañía sostiene en su página web que su actividad está centrada en el desarrollo y fabricación de productos energéticos y militares tanto para el sector militar como el comercial, entre ellos minas o explosivos de demolición.

En un primer momento, las autoridades informaron de hasta 19 desaparecidos después de las primeras investigaciones sobre las posibles personas que se podían encontrar en el edificio tras la devastadora explosión que redujo toda la instalación a escombros y de la que aseguraron que no había ningún superviviente tras haber inspeccionado todo el terreno.

Tras la investigación, Davis ha concluido que son finalmente 16 los fallecidos en la explosión: "Les puedo decir que hemos notificado a las 16 familias de las personas que consideramos involucradas en esta situación, en esta tragedia", ha declarado el sheriff estadounidense en una comparecencia ante los medios. "No hay nada que describir. El edificio ha desaparecido. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera", agregaba.

En el lugar trabaja también la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y uno de sus agentes, Guy McCormick, ha explicado que hay especialistas en explosivos cualificados y artificieros trabajando para que la zona sea segura. "En una situación así los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión,... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos", ha advertido.

