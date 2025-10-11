Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet 

El contexto Una investigación periodística revela que el Gobierno de Benjamín Netanyahu habría fabricado y reutilizado recreaciones falsas de túneles de Hamás para justificar ataques en Gaza.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu habría presentado como reales varias recreaciones en 3D de túneles de Hamás con el fin de justificar el genocidio en Gaza. Según una investigación periodística, el ejército israelí habría reutilizado los mismos modelos digitales para representar diferentes edificios.

El grupo de periodistas responsable del hallazgo asegura que estas animaciones se emplearon para ilustrar presuntas infraestructuras subterráneas en lugares como hospitales o escuelas. También señalan que parte de las imágenes fueron adquiridas en internet y luego difundidas como si hubieran sido elaboradas por el servicio de inteligencia israelí.

Además, se detectó el uso de animaciones procedentes de un taller de reparación de barcos, creadas originalmente por un museo escocés. En el momento de la presentación de dichas imágenes, el portavoz del ejército israelí, encargado de difundir las imágenes, llegó a matizar su procedencia en varias ocasiones.

"Esto es solo una ilustración, repito, no vamos a compartir las imágenes reales que tenemos en nuestras manos", afirmó, insistiendo en que Hamás utilizaba los túneles como escudos.

El informe también indica que Israel habría empleado recreaciones similares para mostrar presuntas infraestructuras en Siria, Líbano e Irán, países donde posteriormente se registraron bombardeos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.