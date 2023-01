El príncipe Harry (Enrique de Inglaterra) hace una sorprendente revelación en su autobiografía, que se publicará la próxima semana. En el libro, que lleva por título 'Spare' (repuesto), asegura que su hermano, el príncipe Guillermo, le agredió físicamente durante una discusión sobre su mujer, Meghan Markle. Así lo revela el periódico británico 'The Guardian', que afirma haber tenido acceso a un extracto de la obra.

Al parecer, el incidente tuvo lugar en la casa de Enrique en Londres en 2019, cuando Guillermo se presentó en la casa de su hermano en Londres para hablar de los problemas con la prensa. Guillermo habría calificado a la mujer de Harry como una persona "difícil", "grosera" y "abrasiva". Después, la situación se descontroló aún más. "Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron" cuenta el príncipe Harry. El enfrentamiento le provocó una herida en la espalda, según el extracto publicado.

Tras la discusión Guillermo "se disculpó", asegura, y le pidió que no le contara nada a Meghan Markle, algo que intentó cumplir, pero que finalmente acabó confesando tras las preguntas de la duquesa de Sussex acerca de las heridas y moratones que tenía en la espalda.

"A través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan", señala 'The Guardian', Harry deja entrever su resentimiento por ser el "repuesto". "De hecho, el título del libro proviene de un viejo dicho en los círculos reales y la aristocracia británica, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito", explica la agencia EFE.

Según Harry, el día en que él nació, su padre, Carlos III, le dijo a la princesa Diana, que su "trabajo" estaba hecho, porque ya tenía "un heredero y un repuesto". Esta autobiografía, que a buen seguro causará una gran controversia, llega tan solo unos meses después del estreno de la serie documental 'Harry y Meghan' en Netflix, en la que los duques de Sussex revelaron su difícil relación con la familia real británica.