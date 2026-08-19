Los pubs de Londres, en pie de guerra por la propuesta del Ayuntamiento de Westminster de prohibir beber en la calle: "Es parte de nuestra tradición"

Los detalles El alcalde de Londres también se ha mostrado en contra de la iniciativa y defiende que la vida nocturna en la capital "es un activo".

El Ayuntamiento de Westminster ha propuesto prohibir el consumo de alcohol en la calle frente a los pubs, una tradición londinense conocida como "beber verticalmente". Esta iniciativa ha generado una intensa controversia política y cultural en Londres. La medida busca reducir el ruido añadiendo más asientos en los bares y limitando las barras para evitar que la gente beba fuera. Los pubs critican la propuesta por su impacto económico y defienden esta tradición única. Tanto el primer ministro Andy Burnham como el alcalde Sadiq Khan se oponen, destacando la importancia de la vida nocturna de Londres. Mientras algunos vecinos apoyan la restricción, otros la consideran indignante. Por ahora, la propuesta sigue en debate.

La cotidiana imagen de los londinenses bebiendo y charlando a la puerta de los pubs podría tener los días contados tras una propuesta de prohibición del Ayuntamiento de Westminster. De momento es una propuesta, pero ya ha desencadenado una batalla política y cultural que se extiende por toda la capital británica.

Para tomar algo con amigos en Londres no hace falta ni mesa, ni sillas, ni un lugar cubierto. Solo una pinta de cerveza en la mano y las calles de la ciudad. Igual que en España están las terrazas, la capital británica tiene esta tradición, conocida como "beber verticalmente".

Sin embargo, en el distrito de Westminster se han hartado del ruido y quieren que se prohíba. Proponen añadir más asientos en los bares y reducir las barras para evitar que la gente salga a la calle a beber.

Una propuesta polémica

Una iniciativa que se ha encontrado con un rechazo frontal de los pubs, que denuncian el impacto en su economía. "Es parte de nuestra tradición, el pub inglés tiene muchas tradiciones que no se ven en ningún otro lado del mundo", comenta un hostelero en redes sociales.

Tampoco ha gustado la propuesta ni al primer ministro Andy Burnham ni al alcalde de Londres, Sadiq Khan. "La vida nocturna de Londres es un activo nacional, no una molestia que haya que gestionar hasta eliminarla", ha expresado en redes sociales.

Aunque son muchos los vecinos que no pueden más con esta escandalosa tradición, otros la quieren conservar. "Es absolutamente indignante que estén intentando hacer esto", ha opinado un vecino. De momento, es solo una propuesta. Cuando se resuelva, ya se verá si brindan fuera o dentro.

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