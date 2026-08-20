Dos cazas F-18 españoles de la OTAN intervienen al detectarse un dron no identificado sobrevolando Rumanía

El contexto Todo llega días después de que el 16 de agosto derribasen otro aparato no tripulado en el cielo rumano. El dron cayó en una zona despoblada en el condado de Tulcea.

Dos cazas F-18 españoles despegaron en Rumanía tras la detección de un dron cerca de la frontera con Ucrania, que terminó estrellándose en una zona despoblada sin causar daños. El Ministerio de Defensa rumano alertó sobre varios objetos aéreos a las 02:23, y a las 03:21 el dron entró en su espacio aéreo, avanzando 13 kilómetros al este de Galati. El helicóptero rumano confirmó su caída cerca de Grindu, provocando un incendio que se extinguió solo. Los cazas españoles refuerzan la vigilancia aérea en el flanco oriental de la OTAN, tras varios incidentes similares en la frontera con Ucrania.

Dos cazas F-18 españoles han despegado en Rumanía después de que se detectase un dron cerca de la frontera con Ucrania. El aparato no tripulado terminó estrellándose en una zona despoblada del país sin causar ni víctimas ni daños.

El Ministerio de Defensa rumano dio la alerta a las 02:23, después de que sus sistemas de vigilancia detectasen varios objetos aéreos en las proximidades de su frontera con Ucrania.

Dos de los F-18 desplegados en Rumanía despegaron para realizar labores de supervisión, junto a un helicóptero de las Fuerzas Armadas rumanas en una misión de reconocimiento.

El Ministerio de Defensa indicó en su comunicado que el dron entró en su espacio aéreo a las 03:21, avanzando unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Galati.

Minutos después, el helicóptero rumano informó de que el aparato había caído cerca de Grindu, en el condado de Tulcea, en una zona despoblada.

El impacto provocó un incendio que se extinguió por sí solo y que no dejó ni víctimas ni daños materiales.

Los cazas españoles desplegados en Rumanía están reforzando la vigilancia y la protección del espacio aéreo en el flanco oriental de la OTAN. Entre sus misiones se incluye realizar patrullas aéreas, identificar aeronaves y otros objetos que puedan suponer una amenaza y, si es necesario, intervenir para proteger el espacio aéreo rumano.

El incidente se produce días después de que el 16 de agosto un F-18 español derribase un dron que había violado el espacio aéreo rumano. Es el cuarto que derriban en apenas unos meses, coincidiendo con el aumento de la actividad bélica de estos artefactos en la frontera con Ucrania.

Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, país que sufre una invasión por parte de Rusia desde febrero de 2022.

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