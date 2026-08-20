Una operación encubierta de EEUU habilita un corredor en Ormuz por el que transitan diez millones de barriles de crudo al día

Los detalles Según informa Axios, el Ejército norteamericano inutilizó gran parte de los radares y los sistemas de vigilancia marítima de Irán. "Llevamos dos meses controlando el canal sur del estrecho", dice un funcionario.

Estados Unidos ha implementado un plan para controlar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en la guerra contra Irán, según informa 'Axios'. El Ejército estadounidense ha establecido un corredor marítimo que permite el transporte de hasta 10 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa la mitad del flujo previo a la guerra. Esta operación busca mitigar la interrupción del suministro que elevó el precio del crudo. Durante dos meses, EEUU ha controlado el canal sur de Ormuz, escoltando buques cisterna y coordinando acciones con socios del Golfo, mientras protege las embarcaciones con aviones de combate. La operación fue facilitada por una campaña militar que degradó los sistemas de radar iraníes, aunque algunos barcos han sido atacados.

EEUU sigue con su plan de controlar Ormuz. De hacerse con el dominio de uno de los emplazamientos más importantes de la guerra contra Irán. Según informa el medio 'Axios', el Ejército estadounidense ha establecido de forma discreta un corredor marítimo de entrada y de salida en el estrecho para poder transportar así millones de barriles de petróleo al día.

Gracias a esto, entre 15 o 20 buques cisterna han entrado y salido de Ormuz cada noche desde que entró en marcha hace varias semanas. Se han transportado un total de 10 millones de barriles de petróleo al día, según reportan las autoridades.

Esto supone la mitad de lo que por allí pasaba antes de la guerra, pero esta operación de EEUU está mitigando la interrupción del suministro del petróleo que hizo que el precio del crudo alcanzase cifras elevadísimas.

La iniciativa en cuestión va más allá de realizar una labor de escolta a los buques cisterna que transportan los barriles de petróleo. El Ejército está ayudándoles a entrar en el Golfo desde el Mar Arábigo a través del lugar, recoger crudo de países de la región y luego salir.

"Llevamos dos meses controlando el canal sur del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria puede ser una molestia, pero no controla el lugar. Nosotros sí", cuenta un funcionario de EEUU a Axios.

El grupo de trabajo se está coordinado con sus socios regionales del Golfo, elaborando diariamente una lista de buques que salen del Golfo a través de Ormuz y entran en el Mar Arábigo. Además, también enumeran los buques cisterna vacíos alquilados que viajan desde allí hasta los puertos de los países del Golfo para cargar más petróleo.

Los buques transitan el canal sur siguiendo las indicaciones del Ejército de EEUU, que cuenta con aviones de combate para protegerles contra misiles y drones.

Tal y como cuentan los funcionarios de EEUU a Axios, la operación ha sido posible gracias a una reciente campaña militar de dos semanas del Comando Central norteamericano, que degradó los sistemas de radar y vigilancia marítima de Irán.

Ahora, la visibilidad iraní se limita a los radares, pocos, que ha logrado reactivar, y también con observadores en pequeñas lanchas rápidas. Algunos barcos, eso sí, han sido alcanzados por los iraníes, aunque la mayoría de ataques fueron frustrados por el Ejército de EEUU.

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