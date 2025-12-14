Chile pasa por las urnas para elegir presidente: la derecha, señalada como clara favorita

Los candidatos a la presidencia: Jeannette Jara, del Partido Comunista y José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha.

Chile celebra elecciones presidenciales con un enfrentamiento entre extremos políticos, destacándose la derecha como favorita. Los candidatos son José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha, y Jeannette Jara, de la coalición izquierdista del gobierno. Aunque Jara lideró la primera vuelta, se espera que Kast obtenga más del 50% de los votos en la segunda vuelta gracias al apoyo de votantes de derecha. La campaña se centró en el crimen, un tema que ha afectado al presidente Gabriel Boric, cuya popularidad ha disminuido. Las propuestas de Kast sobre seguridad han ganado adeptos, mientras algunos votantes temen el avance de la extrema derecha.

Chilepasa por las urnas este domingo para elegir presidente en unas elecciones marcadas por dos extremos y una clara favorita: la derecha. Casi 15,6 millones de electores chilenos están listos para votar hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT), a la espera de las filas de votantes, y se esperan los resultados preliminares poco después.

La segunda vuelta enfrentará a José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha que él mismo fundó, contra Jeannette Jara, candidata de la coalición de gobierno izquierdista en el momento, del Partido Comunista.

Si bien Jara ganó la primera vuelta de noviembre con el 26,85% de los votos, Kast superó a varios candidatos de derechas y quedó en segundo lugar con el 23,92%. Se proyecta que la mayoría de los votantes que apoyaron a estos candidatos votarán por Kast, lo que le daría más del 50% de los votos y la presidencia.

A medida que las campañas llegaban a su fin, ambos candidatos se intercambiaron pullas, pero también se centraron en el tema principal que llegó a definir la elección: el crimen. Hablando este jueves desde detrás de una barrera protectora transparente en la ciudad sureña de Temuco, capital de una región sacudida por el conflicto entre grupos indígenas mapuche y el gobierno, Kast describió un país en caos y dijo que restablecería el orden.

"Este Gobierno causó caos, este Gobierno causó desorden, este Gobierno causó inseguridad", dijo el abogado de 59 años. "Vamos a hacer lo contrario: vamos a generar orden, seguridad y confianza", añadió.

Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, un reciente aumento del crimen organizado y de la inmigración ha sacudido al electorado y se ha convertido en la principal preocupación entre los votantes.

La cuestión se convirtió rápidamente en una espina en el costado del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien llegó al poder en una ola de optimismo progresista tras las protestas generalizadas contra la desigualdad y las promesas de redactar una nueva constitución.

Boric, quien no puede ser reelegido debido a una prohibición de mandatos presidenciales consecutivos, se apresuró a adaptarse, aumentando el financiamiento para las fuerzas policiales, creando grupos de trabajo dedicados a combatir el crimen organizado y desplegando militares en la frontera norte del país con Perú y Bolivia.

Pero no fue suficiente para muchos votantes. Boric ha estado lidiando con bajos índices de aprobación, mientras que las propuestas de línea dura de Kast contra la delincuencia y la inmigración han atraído apoyo. "Este país necesita reformas importantes, necesitamos retomar el camino que hemos tenido durante décadas porque estamos completamente perdidos", dijo José Pinochet, un abogado de 55 años, mientras le lustraban los zapatos en una calle de Santiago.

Antonia Moreno, de 21 años, dijo que votaría por Jara, pero no cree que sea probable que gane. "Lamentablemente, seremos parte de esos países donde la extrema derecha ganará terreno en el Congreso y en el poder ejecutivo", dijo.

