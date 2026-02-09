El chavismo vuelve a detener al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa pocas horas después de su excarcelación

¿Por qué es importante? La líder opositora María Corina Machado y la familia de Guanipa han denunciado el "secuestro" del exdiputado antichavista mientras la Fiscalía asegura que ha revocado su liberación por incumplir las "condiciones" impuestas por el tribunal.

María Corina Machado denunció el secuestro del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, apenas 12 horas después de su liberación. Guanipa fue retenido por hombres armados y no identificados, y el Gobierno de Venezuela admitió su detención para arresto domiciliario. La Fiscalía justificó esta acción por incumplimiento de condiciones de excarcelación, aunque su hijo asegura que Guanipa no violó ninguna medida. Fue liberado junto a otros opositores y encabezó una caravana de apoyo a familiares de presos políticos antes de ser detenido nuevamente. Su captura ocurrió en vísperas de una ley de amnistía que podría liberar a presos políticos. Guanipa es un destacado dirigente opositor y aliado de María Corina Machado.

Solo 12 horas después de su liberación, María Corina Machado ha denunciado el secuestro del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa. Este fue retenido la noche del domingo por un grupo de diez personas armadas y sin identificar. El propio Gobierno de Venezuela ha reconocido este lunes que han sido ellos los que lo han detenido de nuevo para ponerlo en arresto domiciliario.

El hijo del exdiputado antichavista, Ramón Guanipa, ha denunciado este lunes que desconoce el paradero de su padre después de que "hombres no identificados" se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario. La Fiscalía de Venezuela ha explicado este lunes que la detención otra vez del opositor Juan Pablo Guanipa se debe a que incumplió las "condiciones" impuestas a su excarcelación y ha solicitado que se le imponga arresto domiciliario.

La familia de Guanipa denunció el domingo que había sido "secuestrado" apenas horas después de su excarcelación. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que, en base a "sus atribuciones constitucionales y legales", ha solicitado a las autoridades competentes que se revoque la excarcelación del dirigente opositor por "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas".

"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada", ha explicado el Ministerio Público en un comunicado. En ese sentido, la Fiscalía ha informado de que ha solicitado que Guanipa pase a régimen de detención domiciliaria. El opositor era uno de los últimos dirigentes políticos de mayor rango que permanecía en prisión.

Mientas, su hijo ha señalado que "hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero", por lo que ha exigido una fe de vida de su padre. Ha recordado, además, que hay un comunicado de la Fiscalía sobre una solicitud de arresto domiciliario al exdiputado pero -ha dicho- que hasta el momento eso no se ha concretado porque no le han informado dónde está su padre o si está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación de sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", ha añadido el hijo de Guanipa.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Ramón Guanipa ha indicado que alrededor de las 23:45 (03.45 GMT) hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre después de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas. "Ante la agresividad de estas personas mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron", ha relatado .

Su liberación, de apenas 12 horas, se produjo en vísperas de la ley de amnistía que este martes el Gobierno venezolano tiene previsto sancionar y con la que, previsiblemente, saldrán de las cárceles los presos políticos.

Guanipa, exgobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir. El opositor pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó.

