Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente de la oposición y mano derecha de María Corina Machado

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, integrante del entorno más cercano de la líder conservadora María Corina Machado, ha sido excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, según ha informado su hijo, Ramón Guanipa. "Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos", ha comunicado Ramón Guanipa a través de la red social 'X'.

Guanipa, exdiputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional ha estado recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez durante ocho meses, tras ser arrestado en junio de 2025 en medio de una ola de detenciones contra el entorno de María Corina Machado. Su caso fue uno de los que más eco tuvo a nivel internacional, ya que diversas organizaciones supranacionales catalogaron le catalogaron como un "preso de conciencia".

Nada más salir de prisión, el político conservador ha mostrado su satisfacción y se ha mostrado optimista respecto al futuro de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. "Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante", ha afirmado en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales.

La noticia ha sido celebrada por la propia María Corina Machado, que a través de la red social 'X' ha catalogado al que fuera su mano derecha en el Parlamento como un "héroe": "Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos".

La reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz también ha reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que acelere la liberación de todos los presos políticos, tal y como acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, nada más asumir el poder tras la captura de Maduro.

