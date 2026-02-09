La cómplice de Epstein ofrece exculpar a Trump y Clinton si el Gobierno le concede el indulto e inmunidad penal

Los detalles Ghislaine Maxwell, se acoge a la quinta enmienda de la Constitución y se niega a declarar ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, busca un acuerdo con Donald Trump ofreciendo su silencio a cambio de protección. Su abogado, David Oscar Markus, ha sugerido que Maxwell podría testificar a favor de Trump y Bill Clinton, ambos implicados en el caso Epstein, si recibe un indulto presidencial. Maxwell ha invocado su derecho a guardar silencio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, alegando que su condena se basa en un juicio injusto. Los demócratas, como Robert García, acusan a Maxwell de encubrir a Trump y cuestionan el trato especial que ha recibido. Además, critican su incoherencia al no colaborar con la justicia como había prometido anteriormente.

Silencio a cambio de protección. Es lo que Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha puesto sobre la mesa para buscar un acuerdo con Donald Trump. Su abogado, David Oscar Markus, ha deslizado que, en caso de que Maxwell sea indultada, podría testificar a favor de la inocencia del presidente estadounidense y del expresidente Bill Clinton, ambos implicados en los papeles del depredador sexual.

En consecuencia, Ghislaine Maxwell ha invocado su derecho constitucional a guardar silencio este lunes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que está investigando el caso Epstein.

Su letrado ha presentado ante ese mismo órgano una declaración en la que explica los motivos de esta decisión: "Siguiendo mi consejo, Ghislaine Maxwell invocará su derecho a guardar silencio, amparándose en la Quinta Enmienda, y se negará a responder preguntas hoy, a pesar de que le gustaría mucho hacerlo".

Markus expone que Maxwell "debe guardar silencio" porque "tiene una petición de hábeas corpus pendiente que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto". "Si este Comité y el público estadounidense realmente desean escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, existe una vía directa", ha añadido, apuntando al perdón presidencial como única opción.

"La señora Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede el indulto. Solo ella puede proporcionar la versión completa de los hechos. Puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad es importante. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", ha asegurado el abogado defensor de la cómplice de Epstein.

Los demócratas acusan a Maxwell de encubrir a Trump

Robert García, miembro del Partido Demócrata e integrante del Comité de Supervisión, ha deslizado que podría haber ya un pacto entre Donald Trump y la mano derecha de Epstein: "Después de meses de ignorar nuestra citación, Ghislaine Maxwell finalmente compareció ante el comité de supervisión y guardó silencio. No respondió a ninguna pregunta ni proporcionó información sobre los hombres que violaron y traficaron con mujeres y niñas".

"¿A quién está protegiendo? Necesitamos saber por qué la administración Trump le brindó un trato especial en una prisión de baja seguridad. Vamos a poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca", ha añadido García.

Una hipótesis similar a la defendida por la californiana Ro Khanna, que ha señalado que el silencio de Maxwell va radicalmente en contra de la disposición a colaborar con la Justicia que había asegurado que tendría el pasado verano. "Esta postura parece incoherente con la conducta previa de la señora Maxwell, ya que no se acogió a la Quinta Enmienda cuando se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche para tratar temas similares", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.