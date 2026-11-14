Putin, también contra los comunistas: decenas de detenidos por realizar protestas contra el Kremlin

Los detalles En el 33º aniversario de los ataques de octubre del 93, el Partido Comunista ha organizado una manifestación en la que se ha criticado al Kremlin y 60 personas han sido arrestadas.

Vladimir Putin no tolera críticas a sus decisiones, como lo han comprobado recientemente los miembros del Partido Comunista. Aunque históricamente han sido una oposición permisiva, su reciente disidencia ha resultado en detenciones. En octubre de 1993, durante el mandato de Boris Yeltsin, los tanques dispararon contra el Parlamento ruso, matando a más de 140 personas. En un acto conmemorativo, las críticas a Yeltsin se transformaron en consignas contra Putin, provocando la detención de 60 personas. El Partido Comunista, aunque parte de la oposición sistémica, enfrenta divisiones internas con voces críticas hacia el Kremlin. Varios líderes han sido detenidos o inhabilitados, pero no se prevé la prohibición total del partido, ya que la represión se centra en eliminar críticas públicas hacia Putin.

Vladimir Putin no perdona a quien se atreve a cuestionar sus decisiones. Los últimos en comprobarlo han sido los miembros del Partido Comunista. Durante años han sido una oposición amable para el Kremlin hasta que han dejado de serlo y el castigo por sus críticas es la detención.

Era octubre de 1993 cuando los tanques abrían fuego contra el Parlamento ruso por orden del presidente Boris Yeltsin. Dentro se atrincheraban sus opositores, muchos de ellos comunistas, que trataban de destituirlo.

En esos ataques mataron a más de 140 personas y en su recuerdo, 33 años después, el Partido Comunista ha organizado esta protesta. Pero los cánticos contra Yeltsin acaban derivando en consignas contra Vladimir Putin y esto ha causado la detención de 60 personas.

"Toda detención de los miembros del Partido Comunista no tiene que ver con su ideología, sino con su actitud hacia el régimen y hacia Vladimir Putin. Putin siempre ha demostrado mucha sensibilidad hacia el Partido Comunista simplemente porque lo considera una parte muy importante del pasado de Rusia, ha explicado Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes.

"El Partido Comunista de la Federación Rusa es un partido que forma parte de la oposición sistémica, pero es una oposición domesticada, que siempre ha transigido con las medidas de Putin, que le apoya incondicionalmente en su política exterior y, por supuesto, en la guerra contra Ucrania", añade María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales en la UCM.

Pero el histórico líder del Partido, de 80 años, ve cómo cada vez entran voces más críticas con el Kremlin dentro de la formación: "Es muy probable que él quiera acabar su carrera política como líder del partido y como miembro de la Duma. Ese pragmatismo le lleva también a asumir que si se desmarca de las posiciones oficialistas, es muy probable que el partido desaparezca o que el partido sea expulsado de la Duma".

En los últimos meses, varios líderes comunistas han sido detenidos o inhabilitados por su rechazo a Putin. "No va a prohibirse todo el Partido Comunista porque no es una cuestión ideológica. Por lo tanto, ¿hasta dónde llegará? Llegará hasta donde tiene que llegar para eliminar cualquier crítica pública hacia el presidente de la Federación Rusa", asevera Milosevich.

Y todavía Putin no ha llegado a hacer lo que hizo su predecesor: Yeltsin ilegalizó el Partido Comunista en 1991.

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