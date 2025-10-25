Ahora

Según el Ejecutivo

Alemania asegura que no ha cambiado de posición sobre las lenguas en Europa: "Requeriría modificar tratados"

El contexto El Ejecutivo germano se ha pronunciado después de que trascendiera que los gobiernos español y alemán iniciarían conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española sobre las lenguas cooficiales.

El canciller alemán, Friedrich Merz, habla junto al portavoz del gobierno, Stefan Kornelius (derecha), durante una conferencia de prensa en una cumbre de la UEEl canciller alemán, Friedrich Merz, habla junto al portavoz del gobierno, Stefan Kornelius (derecha), durante una conferencia de prensa en una cumbre de la UEEuropa Press (Archivo)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alemania no ha cambiado de posición sobre el uso de las lenguas en la Unión Europea (UE), según ha subrayado este sábado el Ejecutivo germano, después de que un día antes trascendiera que los gobiernos español y alemán iniciarían conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española sobre las lenguas cooficiales.

En una declaración a la que ha tenido acceso EFE, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha señalado que "la posición del canciller alemán no ha cambiado" y ha recordado que "la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos".

Kornelius ha reaccionado así al debate sobre la adopción de nuevas lenguas oficiales en la UE, después de que la víspera, según una declaración conjunta facilitada a EFE por el Ejecutivo español, España y Alemania ratificasen su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".

Ambos países decidieron iniciar conversaciones bilaterales "a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión" de los 27 Estados miembros de la Unión en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales, según trascendió este viernes.

En España, además del español, son oficiales en distintas comunidades el catalán, el gallego y el vasco. Por su parte, Alemania ha sido uno de los países reticentes a ampliar el catálogo de lenguas oficiales en la UE propuesto por España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Valencia se vuelve a manifestar para exigir la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de la tragedia
  2. Los técnicos habrían recibido órdenes de no avisar de las mamografías dudosas porque lo haría un programa informático
  3. Feijóo advierte a Sánchez antes de su comparecencia en el Senado: "Si dice la verdad irá al juzgado y si miente también"
  4. Los menores, desprotegidos en redes: el 65% ha reenviado fotos íntimas de otros jóvenes sin su consentimiento
  5. Trump asegura haber detenido "prácticamente toda" la entrada de droga por mar a EEUU: "Y muy pronto lo haremos por tierra"
  6. Investigan como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos