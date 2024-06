De alguna manera u otra, la política de Estados Unidos afecta a todo el planeta. Las elecciones en este país siempre capturan la atención mundial, y las de 2024 no serán la excepción, especialmente con el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano, que llegó a la Casa Blanca en 2016, se convirtió en expresidente del país el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos.

Ya en la carrera electoral, Trump ha sido objeto de varias investigaciones y procesos judiciales. Fue acusado de varios delitos, incluyendo el caso de Stormy Daniels, una actriz porno que denunció que el republicano había tratado de silenciarla sobre una supuesta relación extramarital. En mayo de 2024,Trump fue declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales.

Estos procesos judiciales han generado un ambiente político tenso en el país, especialmente en el contexto de las próximas elecciones, en las que Trump buscará la reelección. En los próximos meses, se concentran varias citas clave en el calendario electoral, después de un cara a cara entre Trump y Biden que ha sido retransmitido en España por laSexta.

Cuándo son las elecciones en Estados Unidos

Las elecciones en Estados Unidos se celebran cada cuatro años, y a diferencia de lo que ocurre en España, por ejemplo, siempre tienen lugar en la misma fecha. En sus orígenes, los comicios variaban de fecha en función del estado, pero en 1845 se aprobó una ley para fijar un día único de elecciones, que englobara a todo el país.

Desde entonces, se celebra siempre el primer martes después del primer lunes de noviembre. Así pues, las eleccionespresidenciales de Estados Unidos de 2024 son el 5 de noviembre. Los votantes eligen compromisarios, quienes luego tendrán la responsabilidad de seleccionar al próximo presidente y vicepresidente.

El resultado de las elecciones se determina a través del Colegio Electoral, que es un sistema único en el que los votantes emiten su voz eligiendo compromisarios que, a su vez, seleccionan al presidente y vicepresidente.

Antes de las elecciones: calendario de primarias y caucus

Antes de llegar a las elecciones generales, los partidos políticos en Estados Unidos llevan a cabo una serie de elecciones primarias y caucus para seleccionar a sus candidatos oficiales. Este proceso es fundamental para determinar quién competirá por la presidencia. Estas son las fechas más importantes:

Las elecciones primarias, de enero a junio de 2024

1. Caucus de Iowa: es el primer evento del ciclo de primarias y caucus. Aunque no es una elección primaria, el caucus de Iowa es un indicador temprano de los candidatos con mayor fuerza. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ganó los caucus republicanos de Iowa con un 51,1% de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano.

2. Primarias de New Hampshire: poco después de Iowa, New Hampshire llevó a cabo la primera primaria del país, también en febrero. Esta elección es crucial para medir la popularidad de los candidatos. Trump también ganó en New Hampshire.

3. Supermartes: el primer martes de marzo, conocido como Supermartes, es un día decisivo en el que numerosos estados celebran sus primarias simultáneamente. En 2024, el Supermartes fue el 5 de marzo y también salió Trump como vencedor.

El resto de las primarias se han ido desarrollando desde marzo hasta junio. Durante este período, se define quiénes son los candidatos oficiales de cada partido.