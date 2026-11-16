Los detalles El jefe de la Unidad Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid y los Churruca se sientan en el banquillo por presunto narcotráfico. Las defensas han solicitado la nulidad y absolución de los acusados. Dicen que las pruebas están viciadas.

En Valladolid ha comenzado el juicio por la operación Churruca, que desmanteló una presunta red de narcotráfico con 59 kilos de cocaína incautados, el mayor alijo en la provincia. La Fiscalía solicita 86 años de cárcel para los ocho acusados, entre ellos Luisfer, exjefe de la Unidad Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid. Se sospecha que Luisfer se quedaba con parte de la droga para revenderla. Las defensas piden la nulidad del juicio, alegando pruebas viciadas, ya que el atestado fue firmado por Luisfer, quien testificará desde prisión. La Fiscalía busca 10 años y medio de cárcel por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Arranca en Valladolid el juicio por la operación Churruca, la que destapó una presunta red de narcotraficantes a la que pillaron con 59 kilos de cocaína. Un caso por el que se investiga también a Luisfer, al entonces jefe de la Unidad Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid. La Fiscalía pide 86 años de cárcel para los ocho acusados.

59 kilos de cocaína. Es el mayor alijo de droga incautado en la provincia de Valladolid. La droga estaba valorada en 6 millones de euros y la Policía no dudó en presentar lo incautado con orgullo, ante los medios de comunicación. "En esa rueda de prensa había más fardos que los que aparecían en el propio atestado que estaba firmado por Luisfer", explica el periodista Álvaro Muñoz.

El jefe antidroga de Valladolid comienza a ser investigado por asuntos internos. Sospechan que Luisfer se quedaba con parte de la droga incautada para volver a ponerla en el mercado

Todo en el marco de la operación Churruca. Una organización perfectamente coordinada con, presuntamente, el jefe antidroga de Valladolid como cabecilla y que este lunes ha sentado en el banquillo a ocho de los acusados.

"La investigación de asuntos internos es certera, es como si fuesen a estripar un cáncer y van directamente a por Luisfer", asegura el periodista de 'El Norte de Castilla'.

Mientras que Fiscalía pide una pena de 86 años de prisión, las defensas han solicitado la nulidad y absolución de los acusados. Dicen que las pruebas están viciadas y recuerdan que el instructor del atestado es Luis Fernández, que se encuentra en la cárcel. El martes declarará desde prisión en calidad de testigo. La fiscalía pide 10 años y medio de prisión para cada uno por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

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