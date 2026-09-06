Ahora

Se investigan las causas

Buscan a 14 soldados desaparecidos tras la doble explosión en un cuartel militar de Bolivia

Los detalles Los rescatistas trabajan en un terreno peligroso por la presencia de munición sin detonar. La hipótesis apunta a una detonación accidental de material pirotécnico y la Fiscalía ya ha abierto una investigación por los delitos de homicidio y lesiones.

Zona de la explosión en Bolivia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La doble explosión en un cuartel militar de Bolivia ha dejado la zona completamente arrasada. Allí, continúa la búsqueda de los 14 soldados desaparecidos tras las detonaciones.

Los rescatistas trabajan en un terreno especialmente peligroso por la presencia de munición sin detonar. "Nuestra prioridad siguen siendo las personas, sus familias y la seguridad de la población", ha declarado Ernesto Justiniano, ministro de Defensa de Bolivia.

Mientras, los familiares esperan noticias: "Por favor, que el vicepresidente Lara se haga presente; él sabe esta situación por qué ha pasado", ha expresado una mujer.

Los edificios de los alrededores han quedado convertidos en escombros. Además, hay numerosas viviendas afectadas y los vecinos han tenido que ser desalojados.

Las primeras hipótesis apuntan a una detonación accidental de material pirotécnico, aunque las investigaciones continúan. En este sentido, Ernesto Justiniano ha señalado que "la investigación técnica es la que tiene que determinar qué ocurrió, por qué ocurrió, qué materiales estuvieron involucrados, y si se cumplieron los protocolos correspondientes".

La Fiscalía ya ha abierto una investigación por los delitos de homicidio y lesiones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno, "sorprendido" por la reticencia de Ceuta a ceder el puerto para los migrantes: "No queremos imponer sino consensuar"
  2. Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Washington califica de "sustanciales e importantes" las conversaciones con Ucrania tras tres horas de reunión con Zelenski
  3. Exclusiva laSexta Xplica | Grave irregularidad en el ático de Ayuso: ganó 100 metros cuadrados de vivienda en unas obras que no se declararon
  4. Irán intensifica sus ofensivas y ataca a siete embarcaciones de EEUU en respuesta a la destrucción de tres buques de su "red fantasma"
  5. AfD, el ejemplo del triunfo del odio: "Son palabras mayores, sobre todo pensando en la historia de Alemania"
  6. Vomitonas, borracheras y peleas en bares a pleno día: los vecinos de Benidorm se hartan del turismo de borrachera en la ciudad