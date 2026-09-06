Buscan a 14 soldados desaparecidos tras la doble explosión en un cuartel militar de Bolivia

Los detalles Los rescatistas trabajan en un terreno peligroso por la presencia de munición sin detonar. La hipótesis apunta a una detonación accidental de material pirotécnico y la Fiscalía ya ha abierto una investigación por los delitos de homicidio y lesiones.

Una doble explosión en un cuartel militar en Bolivia ha dejado una devastación visible desde el aire, con 14 soldados aún desaparecidos. Los rescatistas enfrentan un terreno peligroso debido a municiones sin detonar. Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, ha enfatizado que la prioridad son las personas y su seguridad. Familias de los desaparecidos claman por la presencia del vicepresidente Lara. Los edificios cercanos han quedado en escombros y los vecinos han sido desalojados. Se sospecha una detonación accidental de material pirotécnico, aunque las investigaciones continúan. La Fiscalía ha iniciado una investigación por homicidio y lesiones.

La doble explosión en un cuartel militar de Bolivia ha dejado la zona completamente arrasada. Allí, continúa la búsqueda de los 14 soldados desaparecidos tras las detonaciones.

Los rescatistas trabajan en un terreno especialmente peligroso por la presencia de munición sin detonar. "Nuestra prioridad siguen siendo las personas, sus familias y la seguridad de la población", ha declarado Ernesto Justiniano, ministro de Defensa de Bolivia.

Mientras, los familiares esperan noticias: "Por favor, que el vicepresidente Lara se haga presente; él sabe esta situación por qué ha pasado", ha expresado una mujer.

Los edificios de los alrededores han quedado convertidos en escombros. Además, hay numerosas viviendas afectadas y los vecinos han tenido que ser desalojados.

Las primeras hipótesis apuntan a una detonación accidental de material pirotécnico, aunque las investigaciones continúan. En este sentido, Ernesto Justiniano ha señalado que "la investigación técnica es la que tiene que determinar qué ocurrió, por qué ocurrió, qué materiales estuvieron involucrados, y si se cumplieron los protocolos correspondientes".

La Fiscalía ya ha abierto una investigación por los delitos de homicidio y lesiones.

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