Al menos dos muertos y más de 81 heridos tras fuertes explosiones en un cuartel de Viacha, Bolivia

Los detalles La mayoría de los afectados tras la detonaciones son civiles, ya que en ese momento se encontraba la calle llena de gente. Además, hay casi una decena de personas desaparecidas. La Policía investiga las causas.

Al menos dos personas han muerto y más de 81 han resultado heridas tras explosiones cerca de una instalación militar en Viacha, Bolivia. Casi una decena sigue desaparecida, según la Policía. El coronel Roger Roca informó que las fuerzas de seguridad investigan el suceso, ocurrido en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2, donde había material pirotécnico. La mayoría de los afectados son civiles. El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad y aseguró que la prioridad es proteger y atender a las víctimas, además de realizar una investigación transparente. La zona sigue acordonada y hay restricciones de acceso.

Al menos dos personas han fallecido, más de 81 han resultado heridas y casi una decena continúan en paradero desconocido tras las explosiones registradas en las inmediaciones de una instalación militar en el municipio boliviano de Viacha, en el departamento de La Paz, según ha confirmado la Policía boliviana.

El subcomandante de la Policía, el coronel Roger Roca, ha señalado que los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan trabajando en la zona afectada y que han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. "De aquí en adelante se van a realizar actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar", ha comunicado el jefe policial en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

El suceso tuvo lugar este viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería y Mantenimiento (RAM-2) 'Bolívar', ubicado en una zona céntrica de Viacha, que en ese momento se encontraba llena de gente, por lo que la mayoría de afectados son civiles. Las autoridades locales han matizado que se produjo una detonación en un área en la que se estaba almacenando material pirotécnico.

El momento de la explosión, que se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, es aterrador. Con los cristales todavía volando por el cielo, muchos corren a esconderse, mientras que un viandante capta lo que ocurre mientras está casi pegado a la zona de la detonación.

Tras conocer lo sucedido, el presidente del país, Rodrigo Paz, ha trasladado su "más profunda solidaridad" a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como a los heridos y a los vecinos que se han visto afectados por las explosiones.

Así, Paz ha garantizado que la prioridad del Ejecutivo es --"en momentos como este"-- "proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre". "He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", ha agregado el mandatario en un mensaje difundido a través de redes sociales, en el que ha llamado a no especular ni adelantar conclusiones. "Vamos a actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad", ha sentenciado.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de búsqueda entre los restos y la evaluación de daños. Además, la Policía y los militares han restringido el acceso tanto al recinto afectado como a las viviendas aledañas. El suceso también ha provocado interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de Viacha.

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