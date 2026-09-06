"Sentía que no quedaba esperanza": el milagro de Lu Haitao, rescatado tras 11 días atrapado en un túnel por la riada de Nepal

Los detalles Tras semana y media en el túnel de una hidroeléctrica, el ciudadano chino descansa ya en la cama de un centro médico. Afirma incluso que tuvo "mala suerte" porque días antes los rescatistas ya pasaron cerca de su zona: "No me oyeron".

Lu Haitao, un ciudadano chino, permaneció atrapado durante once días en un túnel en Nepal tras una devastadora riada que dejó más de 1.300 muertos. Sin esperanza, Haitao fue rescatado por operativos nepalíes y un equipo surcoreano, calificando su salvación como un "milagro". A pesar de que los rescatistas pasaron cerca sin percatarse de su presencia, finalmente fue localizado y rescatado. Este no fue el único rescate milagroso; Chandrika Shrestha, de 64 años, también fue encontrada con vida en una casa en Nuwakot. Las autoridades continúan buscando a unas 5.000 personas desaparecidas en la región.

Once días. Es lo que ha estado Lu Haitao atrapado en un túnel de Nepal. Es lo que ha estado el ciudadano chino esperando un rescate que no llegaba después de una riada que ha acabado con la vida de más de 1.300 personas. Sin esperanza, como él mismo cuenta. Como él mismo puede contar después del "milagro". Después de que, tras dar todo por perdido, los operativos nepalíes le sacasen de un lugar que podría haber sido su tumba.

"Cuando vinieron a rescatarme, incluso cuando los tenía justo delante, no me lo podía creer. Ya ni siquiera gritaba. Sentía que no quedaba esperanza. Estaba resignado", ha contado.

Y es que ahora puede explicar todo en la cama del centro médico donde se recupera. En sus primeras declaraciones, compartidas por la embajada de China en Nepal, dice incluso que tuvo "mala suerte".

Así lo dice porque, días antes, los operativos de emergencia habían pasado cerca de su posición: "Probablemente no me oyeron".

Pero al final sí le oyeron. Al final sí le escucharo y sí le vieron. Y le rescataron. Le rescataron gracias a un operativo conjunto del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano de especialistas en desastres.

Un "milagro"

Las autoridades chinas en Nepal celebraron tal rescate calificado como un "milagro" que fortalece la confianza de los rescatistas para seguir con sus complicadísimas labores.

Y no ha sido el único milagro que se ha producido tras la riada. Porque al de Haitao se suma el de Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años localizada con vida en una casa del mercado de Betrawati, en Nuwakot, después de que los servicios de emergencia recibieran información de que se escuchaba una voz del interior.

En las imágenes que han difundido las autoridades, Shrestha aparece consciente y sentada sobre una gruesa capa de lodo en un espacio minúsculo. Apenas había distancia entre los sedimentos y el techo, mientras los efectivos de la Policía llegaban hasta ella a través de una abertura.

Evacuada en Katmandú, no se ha precisado cómo pudo sobrevivir tantos días atrapada y sin acceso aparente a alimentos.

Las autoridades, tras estos rescates, prosiguen con la búsqueda de unas 5.000 personas desaparecidas. La mayoría de ellas, en túneles y campamentos de los proyectos hidroeléctricos de la región.

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