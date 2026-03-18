Un buque ruso a la deriva entra en aguas de Libia y amenaza al Mediterráneo por el riesgo de una fuga de gas

Un buque metanero ruso, el Arctic Metagaz, dañado y a la deriva sin tripulación, flota en aguas internacionales del mar Mediterráneo

Los detalles España alerta junto a varios socios europeos del riesgo medioambiental que supone la situación de este buque metanero ruso, que por el momento no registra ninguna fuga de gas.

El buque metanero ruso Arctic Metagaz, dañado y a la deriva en el Mediterráneo, ha entrado en aguas libias, según la agencia de protección civil italiana. El principal riesgo es una posible fuga de gas, aunque no se han detectado fugas hasta ahora. España, Italia, Francia y otros países del sur de la UE han advertido a la Comisión Europea sobre la amenaza ecológica que representa este buque, parte de la "flota en la sombra" rusa que elude sanciones. Rusia ha reconocido la deriva del buque, y el Ministerio de Transportes ruso afirmó que fue atacado por drones ucranianos.

El buque metanero ruso Arctic Metagaz dañado, que ha estado a la deriva en el Mediterráneo durante las últimas dos semanas, ha entrado en aguas libias de búsqueda y rescate, según informó el miércoles la agencia de protección civil italiana.

La agencia, que está vigilando el buque, declaró a Reuters que el riesgo más significativo en la actualidad es la posible fuga de gas, aunque hasta el momento no se han detectado fugas.

"La dispersión de gas es una posibilidad muy real", dijo un portavoz, añadiendo que aún se desconoce la cantidad de gas que queda a bordo del buque, ya que se informó que dos tanques están intactos, pero parte de la carga podría haberse dispersado en el mar.

España, Italia, Francia y otros seis países del sur de la UE advirtieron en una carta a la Comisión Europea que el Arctic Metagaz representa una grave amenaza ecológica e instaron a la UE a tomar medidas.

La agencia de protección civil italiana afirmó que cualquier intervención sobre el petrolero quedaría ahora bajo la autoridad libia debido a su ubicación, donde las condiciones marítimas son actualmente adversas.

La "flota en la sombra" rusa

La UE declaró que el buque formaba parte de la "flota en la sombra" rusa, utilizada para eludir las sanciones impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reconoció que el buque estaba a la deriva en el Mediterráneo y afirmó que la participación de Moscú en la resolución de la situación dependía de "circunstancias concretas".

A principios de este mes, el Ministerio de Transportes ruso declaró que el Arctic Metagaz, que transportaba GNL desde el puerto ártico de Murmansk, fue atacado por drones navales ucranianos y que las armas se lanzaron desde la costa libia. Kyiv no se ha atribuido la responsabilidad de dicho ataque.

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