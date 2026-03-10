Irán plantea reabrir Ormuz a los países que expulsen a los embajadores de Israel y EEUU y advierte: puede ser "un estrecho de paz o de sufrimiento"

Sí, pero... La Inteligencia de EEUU afirma que la República Islámica está sembrando minas en el estrecho para impedir cualquier tipo de navegación.

Ante el dominio de Estados Unidos e Israel contra Irán, la República Islámica busca recuperar poder bloqueando el estrecho de Ormuz, crucial para el petróleo mundial. Irán propone que los países que deseen libre circulación de sus barcos expulsen a los embajadores de Israel y EE.UU. Además, según servicios de Inteligencia, Irán podría estar minando el estrecho. Se barajan opciones militares como escoltar buques, con Francia promoviendo una coalición internacional, aunque sin éxito. España descarta participar en acciones bélicas, mientras EE.UU. considera escoltar buques. En este contexto, los precios de la gasolina aumentan, y los gobiernos buscan soluciones.

Ante el aparente dominio de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, la República Islámica está jugando una de sus grandes bazas para recuperar poder: el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa casi un tercio del petróleo mundial. La circulación marítima de la zona es prácticamente nula y, este martes, apenas se han visto barcos con bandera china.

Por ello, el país de Oriente Medio ha propuesto que los países que quieran que los barcos con su bandera circulen libremente por allí solo tienen que hacer una cosa: echar a los embajadores de Israel y de EEUU de sus territorios. Ha apuntado además que Ormuz puede ser "un estrecho de paz o de sufrimiento".

Sobre el "sufrimiento", todo apunta a que va en serio, ya que, según los servicios de Inteligencia estadounidenses, Irán está empezando a sembrar de minas el estrecho de Ormuz para impedir cualquier tipo de navegación sobre él.

La otra opción encima de la mesa son distintos planteamientos militares, como escoltar con buques de la armada a los navíos que transporten petróleo. El presidente francés, Emmanuel Macron, está tratando de impulsar una coalición internacional para llevar a cabo esta iniciativa, pero por el momento no ha tenido mucho éxito.

Por parte de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que "no hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial" al respecto; y rápidamente ha aclarado que "no vamos a participar en ninguna acción que suponga apoyo a la guerra".

Desde Estados Unidos, sin embargo, sí han planteado la posibilidad de escoltar a buques para mantener el comercio a través de ese estrecho. "Si se nos asigna la tarea de escoltar, analizaremos las opciones para establecer las condiciones militares", ha asegurado Dan Caine, jefe del Estado Mayor de EEUU.

Entre medias, y mientras Irán juega sus cartas, los precios de productos como la gasolina siguen al alza y los gobiernos barajan soluciones bajo presión.

