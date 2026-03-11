Netanyahu pide a los iraníes que "eliminen el régimen del ayatolá" y la policía iraní avisa que tratarán a quien proteste "como al enemigo"

¿Qué ha dicho? "Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminéis el régimen del ayatolá y alcancéis vuestra libertad", ha compartido Netanyahu.

La Policía de Irán ha advertido que tratará como "enemigos" a quienes protesten a instancias de "enemigos", en respuesta a un llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien instó a los iraníes a aprovechar la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos para derrocar al régimen del ayatolá. Ahmad Reza Radan, comandante en jefe de la Policía iraní, afirmó que las fuerzas de seguridad están listas para proteger la Revolución Islámica de 1979. Netanyahu aseguró que su gobierno y el estadounidense son aliados del pueblo iraní, comprometidos a luchar contra el régimen actual, al que calificó de tiránico.

La Policía de Irán ha advertido este martes de que si alguien sale a protestar en el país "a petición del enemigo", será tratado "como el enemigo", defendiendo que las fuerzas de seguridad se emplearán en la "protección de su revolución (islámica)", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya instado a la sociedad iraní a "aprovechar el momento" de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos para "eliminar el régimen del ayatolá".

Poco después de las palabras del mandatario israelí, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, ha declarado a la televisión estatal iraní IRIB que, "si sucede a petición del enemigo" en las calles de Irán, las fuerzas de seguridad lo tratarán como enemigo. "No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado la disposición a actuar de esta manera por parte de los agentes de la Policía, manifestando que "todos están listos para ayudarnos en la protección de su revolución", en alusión a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía de los Pahlaví.

Sus palabras llegan después de que la oficina de Netanyahu difundiera en redes sociales un discurso dirigido a los iraníes, a los que ha instado a "eliminar el régimen de los ayatolás" alegando que Israel y Estados Unidos están "creando las condiciones" para ello con su ofensiva contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.

"Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminéis el régimen del ayatolá y alcancéis vuestra libertad", ha afirmado en un discurso trasladado por su oficina en redes sociales.

En sus palabras, el mandatario israelí ha definido a su Ejecutivo y al estadounidense como los "mejores aliados" de los iraníes, asegurando respetar "plenamente (su) soberanía, cultura y patrimonio".

"Pedisteis ayuda y la ayuda ha llegado. Seguiremos golpeando con fuerza creciente a los tiranos que os han aterrorizado durante décadas", agrega el texto en el que la oficina de Netanyahu mantiene que "los ayatolás y sus secuaces están huyendo, pero esos cobardes no tienen dónde esconderse".

