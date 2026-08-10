Aumentan a más de 6.300 los muertos por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela

Maquinaria pesada opera en los sectores de Caraballeda y Los Corales del estado de La Guaira.

Los detalles El Gobierno también ha estimado en 73.356 las personas que han recibido atención hospitalaria, mientras que se mantienen en 6.462 el número de rescatados.

El mismo día en que Colombia enfrenta las consecuencias de un devastador terremoto con más de cien fallecidos, Venezuela ha actualizado las cifras del doble seísmo ocurrido el 24 de junio. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de víctimas mortales ha ascendido a 6.301. Además, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, informó que 73.356 personas han recibido atención hospitalaria y 6.462 han sido rescatadas. Estas cifras reflejan la magnitud de la tragedia que ambos países están viviendo, con un impacto significativo en sus poblaciones y sistemas de emergencia.

El mismo día en que Colombia ha sufrido un trágico terremoto que ya suma más de un centenar de fallecidos, desde Venezuela han actualizado la cifra de muertos por el doble seísmo del pasado 24 de junio: las víctimas ya son 6.300.

En concreto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado que 6.301 personas han muerto a causa de los fuertes seísmos en un nuevo balance difundido en redes sociales.

Asimismo, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estimado en 73.356 las personas que han recibido atención hospitalaria, mientras que se mantienen en 6.462 el número de rescatados.

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