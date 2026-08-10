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Tras mes y medio

Aumentan a más de 6.300 los muertos por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela

Los detalles El Gobierno también ha estimado en 73.356 las personas que han recibido atención hospitalaria, mientras que se mantienen en 6.462 el número de rescatados.

Maquinaria pesada opera en los sectores de Caraballeda y Los Corales del estado de La Guaira. Maquinaria pesada opera en los sectores de Caraballeda y Los Corales del estado de La Guaira.Europa Press
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El mismo día en que Colombia ha sufrido un trágico terremoto que ya suma más de un centenar de fallecidos, desde Venezuela han actualizado la cifra de muertos por el doble seísmo del pasado 24 de junio: las víctimas ya son 6.300.

En concreto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado que 6.301 personas han muerto a causa de los fuertes seísmos en un nuevo balance difundido en redes sociales.

Asimismo, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estimado en 73.356 las personas que han recibido atención hospitalaria, mientras que se mantienen en 6.462 el número de rescatados.

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