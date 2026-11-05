Así son los hackers rusos que han atacado España 500 veces en los últimos cuatro años

Los detalles Dos grupos de hackers rusos se han atribuido los ataques a las neveras de supermercados y a bancos de sangre franceses, grupos que ya están en España y actuando.

El caos se ha desatado en el aeropuerto de Atenas y otros 12 aeropuertos europeos debido a falsas amenazas de bomba, afectando a 27 vuelos, incluidos tres en España. Esta alerta coincide con ciberataques a las neveras de supermercados y bancos de sangre franceses, atribuidos a hackers rusos que operan en España desde hace cuatro años. Estos hackers han atacado 500 veces, destacando un ciberataque en las elecciones generales de 2023 que afectó a importantes instituciones. El líder español de la organización, conocido como 'El Desinformador Ruso', está huido en Rusia, mientras que el cerebro operativo, un italiano, fue detenido tras sembrar el caos en diversas infraestructuras. Tras su arresto, España sufrió ocho ataques informáticos en un fin de semana.

El caos se ha apoderado este jueves del aeropuerto de Atenas y, como en él, otros diez aeropuertos de Europa han estado en alerta por las falsas amenazas de bomba que han afectando a 27 vuelos, tres de ellos en España. Se repite la alerta que las policías europeas ya están investigando.

Se suma, además, a la desestabilización que generó el hackeo de las neveras de supermercados y a los bancos de sangre franceses. Este jueves dos grupos de hackers rusos se han atribuido estas últimas acciones, grupos que ya están en España y actuando.

Han atacado al Ministerio del Interior, la web de Correos y la Junta Electoral. España es el sexto país preferido por estos hackers rusos para actuar. Lo han hecho 500 veces en los últimos cuatro años.

La más grave fue en las elecciones generales de 2023, cuando Antonio García Ferreras dio la voz de alarma. Las webs del Ministerio del Interior, la de Moncloa y la de la Junta Electoral dejaron de funcionar por un ciberataque del grupo NoName. Además, colapsaron las páginas del INE, de Renfe y de una empresa de autobuses.

Los ayuntamientos también están en su lista y el día antes habían atacado la web de Casa Real. No son ataques casuales, llegaron justo después de que España reconociese que había soldados ucranianos entrenándose en nuestro país.

La organización contaba en España con un líder español. Se le conocía como 'El Desinformador Ruso' y era un profesor de 37 años que reclutaba miembros en nuestro país. Se encuentra ahora mismo huido en Rusia mientras le busca la Interpol.

El cerebro operativo en España vivía en Palencia y era un ciudadano italiano que sembraba el caos desde su móvil. Con él fue capaz de paralizar el riego de la Ciudad de las artes y las Ciencias de Valencia.

También ha desactivado los hornos crematorios de un tanatorio en Alicante o la refrigeración de una bodega en Jaén. Hasta ha boicoteado los motores de agua potable de un embalse en Canarias.

La Policía lo detuvo este verano. Dijeron que nunca habían visto nada igual. Tras su detención, su organización tomó represalias y en un solo fin de semana España sufrió ocho ataques informáticos. Es NoName057, los terribles hackers rusos que llevan cuatro años actuando en nuestro país.

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