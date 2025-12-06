Polonia despliega aviones en su espacio aéreo tras un nuevo ataque ruso a gran escala en Ucrania cerca de la frontera

¿Qué ha pasado? El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

Varios aviones de combate han sido desplegados este sábado en el espacio aéreo de Polonia como medida preventiva tras un ataque a gran escala contra varias regiones ucranianas cerca de la frontera. Drones y misiles han vuelto a sembrar el pánico en diferentes territorios ucranianos donde, según Volodímir Zelenski, "se han registrado algunos daños".

"Un ataque con drones incendió el edificio principal de la estación de tren de Fastiv. También se han producido ataques contra instalaciones industriales y edificios residenciales en la región de Kyiv. Las regiones de Dnipropetrovsk, Chernigov, Zaporiyia, Odesa, Lviv, Volyn y Nikolaev también se vieron afectadas. Se utilizaron más de 650 drones y 51 misiles, incluyendo aerobalísticos y balísticos. Se han reportado heridos en las regiones. Todos los afectados están recibiendo ayuda", ha publicado el líder ucraniano en sus redes sociales tras conocer este suceso.

Por su parte, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

"Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas", ha indicado, agregando que las fuerzas polacas supervisan la situación actual y están "listas" para una "respuesta inmediata".

El Mando ha añadido que "no se ha observado ninguna violación del espacio aéreo polaco" y ha trasladado su agradecimiento a la OTAN, al Ejército del Aire Español y a las Fuerzas Armadas de República Checa por su "apoyo". Asimismo, ha agradecido a Alemania y Países Bajos su asistencia con los sistemas de defensa aérea.

