Ahora

Caza al migrante

Así actúan los agentes del ICE, el brazo ejecutor de Trump contra los migrantes: detenciones violentas y con la cara tapada

Las consecuencias Miles de personas son arrestadas de forma aleatoria y violenta, algunos delante de niños. Todo pese a que la justicia estadounidense considera ilegales muchas de las detenciones.

Un agente del ICE detiene violentamente a un hombre.
Los agentes del ICE continúan su trabajo de "caza al migrante" impulsada por Donald Trump. Pese a que cada vez más jueces decretan la ilegalidad de sus detenciones, el brazo ejecutor de la política antinmigrante actúa con cada vez una violencia más evidente y brutal.

Los arrestos que llevan a cabo estos agentes son muchas veces salvajes y crueles. Un hombre, al que los agentes de migración intentan detener dentro de su coche y en presencia de su hija, empezó a convulsionar mientras la niña lloraba desconsoladamente.

Otra señora fue llevada a rastras con total impunidad. Y preguntaba "¿por qué me detienen?".

Las redes sociales están repletas de escenas dramáticas. Como la de un agente que no dudaba en romper la ventanilla del coche cuando un hombre al que pretendía detener, sin justificación alguna, se negó a bajarla. "Nos tratan como a perros, como animales", clamaba un niño entre lágrimas ante un juzgado.

Actúan con capuchas, gorras, pasamontañas... Todo para llevar la cara bien tapada para que sea imposible identificarlos ni llevarlos ante la justicia. "¿Por qué lleváis máscaras?", gritaba un ciudadano a modo de protesta. "Tienes que identificarte, no eres un agente de verdad", añadía.

Siempre armados, realizan patrullas masivas para buscar a migrantes y arrestarlos basándose únicamente en su color de piel y sus rasgos físicos. "Es el ICE caminando por mi calle... hay como 50 de ellos", ha grabado una transeúnte y publicado en redes sociales.

Miles de reclutas

"No he hecho absolutamente nada", gritaba un detenido. Otro pedía "ayuda" al tener encima suya a un agente. Pese a estas lamentables imágenes, ya son 200.000 las personas que han pedido unirse a las fuerzas del ICE.

"Únete a nosotros para ser parte de ellos, te entrenaremos", así anunciaba este reclutamiento Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Trump. En su última campaña, incluso ha tirado de patriotismo y ha recuperado los carteles del Tío Sam para enviar a sus soldados a su cruzada antiinmigración.

