Argemino Barro analiza el encuentro de Trump con Putin: "Su objetivo es restablecer las relaciones con Rusia"

Los detalles El periodista resalta que ese posible acuerdo de paz preocupa tanto en Ucrania como en Europa y pone el foco en Putin: "Ha cuadruplicado los ataques desde que Trump está en la Casa Blanca".

Donald Trump y Vladímir Putin se van a ver las caras en Alaska. Será el 15 de agosto, en una reunión en la que se va a tratar un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sin que los ucranianos estén presentes. De fondo, un hipotético "intercambio de territorios" del que ya ha hablado el estadounidense.

Argemino Barro, corresponsal de laSexta, ha explicado que el objetivo que tiene Trump con este encuentro es "restablecer" las negociaciones con Rusia": "La única forma de hacer esto es zanjar la guerra de Ucrania primero".

"Putin ha ido jugando al juego diplomático con reuniones, y ha redoblado sus ataques a Ucrania. Desde que Trump está en la Casa Blanca se han cuadruplicado los ataques a Ucrania", afirma Argemino.

De fondo, un acuerdo sin los ucranianos: "Parece que quieren un diálogo en términos que preocupan en Ucrania y también en Europa".

El Nobel de la Paz para alabar a Trump

Y también ese hipotético Nobel de la Paz para Trump. "Él mismo expresa esto. Es interesante, y se que qué mejor forma de halagar a Trump que con eso. Lo ha propuesto también Netanyahu".

"Si sale lo de Ucrania podría ser el caso perfecto. Igualaría cuentas con Barack Obama, que recibió el Nobel de la Paz en su primer año", habla el periodista.

La reunión, en Alaska: "Es un lugar estratégico. EEUU, China y Rusia tienen su mirada puesta en el Ártico. EEUU no reconoce al Tribunal Penal Internacional, sobre Netanyahu también pesa una orden de arresto y puede viajar al país. Incluso han sancionado a defensores de los derechos humanos".

En caso de no salir bien, Argemino apunta a lo que los aliados de Trump le dicen al presidente: "Siempre puede retirarse de las negociaciones, pero él tiene apetito por un acuerdo de paz rápido, que se está cocinando a espaldas de Ucrania y de Europa".

"Nadie sabe bien lo del intercambio. Ucrania no tiene presencia en Rusia, pero Rusia tiene una quinta parte de Ucrania", concluye Argemino.