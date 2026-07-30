Ceuta, al límite: pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

El contexto Ceuta ha solicitado al Gobierno que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes, según ha aprobado la Junta de Portavoces de la asamblea de la ciudad autónoma.

Miles de migrantes marroquíes han vuelto a entrar en Ceuta, reviviendo un episodio similar al de mayo de 2021. Desde la mañana, centenares de personas han entrado a la ciudad, muchas de ellas a nado. A mediodía, se produjo una entrada masiva por el espigón fronterizo, con familias, mujeres y niños accediendo a pie. Esto ha desencadenado un despliegue policial para controlar la situación. El Gobierno ha rechazado declarar la emergencia nacional, ya que la normativa no lo permite para flujos migratorios. El ministro del Interior viajará a Ceuta y destaca la cooperación de Marruecos para frenar la llegada de migrantes. El presidente de Ceuta ha solicitado al Gobierno acciones contundentes y un mando único ante la presión migratoria.

Miles de migrantes marroquíes han vuelto a entrar este jueves en Ceuta en un episodio de similares características al ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron por el espigón fronterizo sur del Tarajal. Ante esto, Ceuta ha solicitado al Gobierno que proceda al cierre de la frontera con Marruecos.

Desde primera hora de la mañana ya se había producido la entrada en la ciudad de centenares de personas que habían conseguido alcanzar la costa a nado, entre ellas varias mujeres, según fuentes policiales. Sin embargo, a partir de las 12:30 horas se ha producido una entrada masiva por el espigón fronterizo de familias, mujeres, jóvenes y niños que han logrado acceder después de bordear el espigón de la frontera y acceder a pie por uno de los laterales de la aduana del Tarajal.

La entrada masiva ha provocado un importante despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han tenido que acudir a la zona con la Policía Local, sobre todo para realizar labores de control y evitar colapsos en el tráfico. Los migrantes han sido desviados por la zona del Hospital Universitario, desde donde la mayoría se dirigen en dirección al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Entre las personas que han entrado había muchos niños, algunos de ellos acompañados por sus padres, que mostraban su satisfacción por haber podido entrar en Ceuta.

El Gobierno deniega la emergencia nacional

El Gobierno ha aclarado a las autoridades ceutíes que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.

Por otro lado, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma tras conversar hoy con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y el Ejecutivo destaca que se han reforzado durante esta semana los medios y efectivos en Ceuta.

También ha apostillado que Marruecos está cooperando de manera "leal y permanente con España" y colaborando "estrechamente" para afrontar esta situación. Es más, ha desgranado que la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes "está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí".

Todo ello después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno y ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

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