La amenaza de Trump a España agita a Bruselas: los 27 piden un calendario hasta 2030 y un plan para ejecutar el rearme

Europa se encuentra en un momento crucial de negociación para evitar una regla comercial arancelaria con Estados Unidos, lo que podría afectar sectores económicos españoles. Donald Trump ha criticado a España por no aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, amenazando con represalias comerciales. Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha recordado que las relaciones comerciales se negocian entre Bruselas y Washington. Mientras tanto, Trump ha anunciado un acuerdo arancelario con China, poniendo fin a una guerra comercial que él mismo inició. La UE, liderada por Von der Leyen, se prepara para negociar con Trump antes del 9 de julio, priorizando los intereses europeos.

Europa se encuentra en la recta final de la negociación para evitar o no evitar una guerra comercial arancelaria con Estados Unidos, lo que podría golpear sectores económicos españoles muy importantes. La cuenta atrás, además, se produce después de la amenaza directa que lanzó Trump a España, advirtiéndole de que pagaríamos lo más grande por rechazar aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.

"Creo que es terrible lo que España ha hecho. Su economía va muy bien, pero es el único país que no está pagando, no sé qué está pasando. Me gusta España, pero es el único país de todos que se niega a pagar. Tienen que pagar, es injusto", expresó Trump durante su comparecencia.

En una pregunta posterior, Trump insistió en que ve "injusto" que nuestro país no alcance el objetivo pactado entre todos los miembros de la OTAN, ese famoso 5% en defensa que se ha escenificado este miércoles en una cumbre que ha cumplido los deseos de Trump.

Según Trump, la economía de España es buena pero podría torcerse si "algo malo sucede", momento en el que ha introducido esa amenaza de hacer a nuestro país "pagar doble", por lo que España "devolverá" con comercio la falta de inversión militar.

En las últimas horas, Sánchez se ha pronunciado precisamente desde Bruselas sobre estas amenazas de Trump. De esta manera, el jefe del Ejecutivo español ha vuelto a recordar que las relaciones comerciales son entre Bruselas y Washington, y que es en ese contexto donde se están negociando los aranceles.

Además, ha asegurado que en la reunión del Consejo Europeo no hubo comentario alguno de otros líderes sobre su negativa a aumentar el gasto militar el 5% del PIB o sobre la influencia que eso pueda tener en el acuerdo comercial que la UE negocia con Estados Unidos.

Los 27 piden a Bruselas un calendario para ejecutar el rearme

Tras la da decisión de los líderes de la OTAN de dar un impulso sin precedentes al gasto militar de la alianza, los jefes de Estado y de Gobierno instan en sus conclusiones a que los países de la UE se coordinen entre sí para aplicación de los compromisos en materia de defensa.

Con la vista puesta en que los Estados miembros usen las herramientas puestas a su disposición para elevar el gasto militar, como la cláusula de escape o los préstamos para defensa, los líderes piden a Bruselas que defina una 'hoja de ruta' para marcar los próximos pasos en la aplicación de los objetivos de preparación para defensa.

Fuentes europeas a Europa Press insisten en que este calendario y las revisiones intermedias buscan "mantener alta la ambición" para avanzar en la preparación común de la UE en seguridad y defensa en el plazo de 2030.

EEUU y China llegan a acuerdo

Pero mientras todas las miradas se centran en la bronca monumental de Trump a España y en el nuevo objetivo de gasto en defensa, la Casa Blanca anunció el jueves que había llegado a un acuerdo arancelario con China. De hecho, Trump habría rubricado dicho pacto el miércoles, consiguiendo así frenar la guerra arancelaria que el mismo abrió a principios de abril, anunciando tasas impositivas para China del 34%.

Fue el día en el que el presidente de Estados Unidos salió al jardín de la Casa Blanca para mostrar al mundo su nueva forma de hacer política económica. Con una tabla en las manos, fue desgranando con qué porcentaje de aranceles penaba a cada parte del mundo. Para todos los países, impuso un arancel del 10%. Luego, fue a por sus dos rivales, incrementando los aranceles para la Unión Europea para el país asiático. Así empezó una guerra comercial que ha afectado a todo el mundo, a sus importaciones y exportaciones.

Este jueves, de repente, mientras disfrutaba de un acto en la Casa Blanca, Trump ha soltado la bomba: "Firmamos (el acuerdo) con China ayer. Lo acabamos de firmar". La reunión era para defender su proyecto fiscal y presupuestario, que está en trámites en el Senado; pero él ha aprovechado la ocasión para decir, como si nada, que ha cerrado de forma oficial un acuerdo arancelario y comercial con China. Y, de paso, ha adelantado que su próximo objetivo es sellar un documento similar con India, la otra gran potencia.

Del contenido, no ha dicho nada. Solo que, realmente, lo rubricó el miércoles. "Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande", añadió el mandatario de nuevo sin dar detalles.

Comienza la cuenta atrás: el 9 de julio es la fecha límite para Europa

A nueve días para que termine el plazo que se dieron Donald Trump y Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea aseguró este jueves que están analizando la última propuesta de Trump. Aunque no dio ni una pista sobre el próximo paso que van a tomar, sí que dejó claro que la UE funciona en bloque.

Así, Von der Leyen señaló que "Bruselas está dispuesto a llegar a un acuerdo", pero reconoció que también se prepara para que ese pacto no sea satisfactorio y ver qué medidas se pueden tomar porque la prioridad, dijo, es defender los intereses europeos.