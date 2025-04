Marta García Aller, sobre las famosas tablas de aranceles de Trump: "Es como una especie de terraplanismo arancelario, no se corresponden con la realidad"

La periodista desmenuza los efectos del plan de Trump: "Una cosa es que haya un plan, y otra muy distinta, que sea racional". Lo dice al observar no solo lo que pasa en los mercados, sino también en las calles.

Marta García Aller comparte su valoración en Al Rojo Vivo sobre el panorama que empieza a definirse con los efectos del trumpismo. "Efectivamente, hay un plan en todo esto que Trump ha puesto en marcha, y que los mercados tardaban en creerse, pero ya no hay dudas de que va en serio", admite.

Ahora bien, tener un plan no siempre es buena noticia, advierte Aller: "Una cosa es que haya un plan, y otra, que sea racional". Al analizar las cifras detrás de las tarifas recíprocas impulsadas por Trump, la periodista las describe como "una especie de terraplanismo arancelario que no se corresponde con la realidad". Y explica: "La idea del déficit comercial que él plantea como si fuera una amenaza a la independencia estadounidense, no es tal".

También habló de lo que pasa fuera de los mercados. Desde las primeras huelgas masivas contra Trump en Estados Unidos, hasta el movimiento de personas acudiendo a centros comerciales para abastecerse de tecnología ante el temor a una subida de precios, se instalen o no fábricas en el país. "En Estados Unidos no hay ni la mano de obra ni la materia prima para fabricar todo lo que Donald Trump quiere que se produzca dentro del país", concluye.