Marco Rubio planta a la OTAN mientras se negocia la paz en Ucrania: la última vez que un secretario de Estado de EEUU faltó fue en 1999

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no asistirá a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, siendo reemplazado por el subsecretario Christopher Landau. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, confía en que los esfuerzos de EE.UU. pondrán fin a la guerra en Ucrania y restaurarán la paz en Europa. Rutte ha señalado la necesidad de negociar "por separado" cualquier referencia a la OTAN en un futuro acuerdo de paz para Ucrania. Aunque la OTAN prometió en 2008 que Ucrania se uniría en el futuro, actualmente no hay unanimidad para su membresía.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no estará presente en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas. La última vez que un secretario de Estado de EEUU faltó a esta reunión fue en 1999.

En su lugar, EEUU estará representado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según reveló un funcionario estadounidense que pidió el anonimato a la agencia Reuters.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha mostrado este martes seguro de que los "esfuerzos" de EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania "finalmente restaurarán la paz en Europa". "Estoy seguro de que estos esfuerzos constantes finalmente restaurarán la paz en Europa", ha declarado Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión

Sobre la ausencia de Rubio, Rutte ha destacado que está "muy involucrado" en las negociaciones sobre Ucrania y que está en "contacto constante" con él. "Está trabajando muy duro, teniendo que ocuparse no solo de la situación en Ucrania, sino de muchos otros asuntos que le competen. Acepto totalmente que no pueda estar aquí mañana, y no le daría ninguna importancia", ha apuntado.

Negociar "por separado" con la Alianza

Rutte ha afirmado que se deberá negociar "por separado" con la Alianza cualquier referencia a la organización en un futuro acuerdo para Ucrania, según ha informado EFE. Ha asegurado así que lo referente a los elementos relacionados con la Alianza de un futuro pacto de paz "se tratará de manera separada y obviamente eso incluirá a la OTAN".

Así se ha pronunciado la víspera del encuentro de ministros aliados de Exteriores mientras prosiguen los contactos diplomáticos que encabeza EEUU y que, tras los mantenidos en Florida hace unos días con una delegación ucraniana, este martes han llevado al enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú.

"Tanto en Ginebra como hace dos días en Miami, se han celebrado conversaciones con la parte ucraniana y hoy se han celebrado conversaciones con la parte rusa. Seguimos de cerca la situación", ha comentado el ex primer ministro neerlandés. Rutte ha destacado en concreto la importancia de que Estados Unidos "lidere" esos esfuerzos y ha garantizado que la OTAN está "en estrecha coordinación con los estadounidenses".

Preguntado por si la OTAN sigue respaldando lo acordado en la cumbre de líderes aliados de 2008 en Bucarest, en la que se prometió a Ucrania entrar en la Alianza en el futuro, Rutte ha recordado que en la declaración aprobada en la cita de mandatarios aliados de Washington el año pasado se destacó que el camino de Kyiv hacia la organización transatlántica es "irreversible".

De todas formas, ha admitido que en la actualidad no existe en la Alianza la unanimidad necesaria para aceptar a Ucrania ya como miembro. "Esa es una de las razones por las que cuando se trata de un futuro acuerdo de paz, estamos debatiendo cómo, si no con la membresía de la OTAN, podemos asegurar que Ucrania está protegida por sí misma, pero también con ayuda de otros, de modo que los rusos no lo vuelvan a intentar", ha afirmado.

