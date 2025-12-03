Israel anuncia que reabrirá el paso de Rafah para permitir la salida de gazatíes a Egipto

¿Por qué es importante? El paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, era, hasta su clausura, la única ventana de la Franja al mundo para el tránsito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

Israel ha anunciado la reapertura del paso fronterizo de Rafah en los próximos días, permitiendo exclusivamente la salida de palestinos desde Gaza hacia Egipto. Esta decisión se enmarca en un acuerdo de octubre para implementar la primera fase de la propuesta estadounidense para Gaza. La reapertura, coordinada con Egipto y supervisada por la UE, sigue un mecanismo similar al de enero pasado. Aunque no se ha especificado la fecha exacta, se espera que contribuya a la estabilidad tras el alto el fuego entre Israel y Hamás. Rafah, bajo control israelí, es crucial para el tránsito no controlado por Israel. La apertura depende del cumplimiento de Hamás respecto a los secuestrados y el acuerdo de alto el fuego. Desde la ofensiva israelí en octubre de 2023, han muerto más de 70.000 palestinos y 170.986 han resultado heridos.

Las autoridades de Israel han informado de que reabrirán "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafah para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha indicado en un comunicado que esta decisión "se enmarca en el acuerdo alcanzado en octubre" para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

"De acuerdo con el alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el paso de Rafah se reabrirá para la salida de residentes de la Franja de Gaza, que se facilitará mediante la coordinación con Egipto tras recibir el visto bueno de las autoridades israelíes y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", ha explicado el COGAT.

Así, ha confirmado que esta reapertura se llevará a cabo siguiendo "un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero", hace casi un año, cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sin embargo, las autoridades israelíes no han dado detalles sobre la fecha exacta de la reapertura ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

Hasta ahora solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando se implementó el alto el fuego en vigor y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

No obstante, entre los puntos del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que sustenta ese cese de las hostilidades, también figuraba la apertura del paso de Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, que sigue cerrado y que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el tránsito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había mantenido anteriormente que la apertura del paso de Rafah "se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado".

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50% del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

