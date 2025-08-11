Australia anuncia que también reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

El contexto El país austral se suma así a Francia, Reino Unido y Canadá, que recientemente han hecho anuncios en la misma línea. La decisión llega con Netanyahu decidido a ocupar toda la Franja de Gaza.

Australia reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado el primer ministro, Anthony Albanese, que sigue así los pasos de países como Francia, Reino Unido y Canadá. La decisión ha sido adoptada durante una reunión del Gabinete de Gobierno este lunes en Camberra, tras las críticas del país austral a Israel sobre sus anunciados planes de ocupar la Ciudad de Gaza.

"La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", ha manifestado el mandatario australiano en una rueda de prensa retransmitida por la cadena pública 'ABC'.

"La situación en Gaza ha ido más allá de los peores temores del mundo. Se han perdido demasiadas vidas inocentes. El Gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y niega ayuda suficiente, alimentos y agua a personas desesperadas (...) Se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa, se trata de entregar un salvavidas a la legalidad de Gaza", ha remarcado Albanese.

El primer ministro australiano ha señalado que en las últimas semanas ha conversado sobre este asunto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, entre otros líderes que también han anunciado que reconocerán a Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó este mismo domingo los pasos que han dado varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina, que tachó de "vergonzosos".

"Dejamos claro que reconoceríamos a Palestina cuando ello contribuyera mejor al impulso hacia la paz. Septiembre es el momento. Cuando el mundo dice que esto ha durado demasiado. Cuando el mundo dice que el sufrimiento, la muerte y la destrucción deben terminar", ha indicado sin embargo la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, durante la comparecencia junto a Albanese.

Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza, e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el creciente antisemitismo y la islamofobia en el país.