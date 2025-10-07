Los gazatíes muertos ni siquiera tienen una tumba: unas 10.000 personas podrían estar bajo los escombros

Los detalles La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Raquel Martí, asegura que "por las denuncias de los familiares, hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas que podrían estar bajo los escombros", debajo de las 50 millones de toneladas de las ciudades devastadas.

En Gaza, el dolor de los familiares de desaparecidos es desgarrador. Fadwa al Ghalban, madre de un desaparecido, expresa su angustia al no saber el destino de su hijo. Mohammad al-Najjar también busca desesperadamente a su hijo, sin saber si está detenido o muerto. Khalid Nassar lleva un año buscando entre los escombros del edificio bombardeado donde su hijo desapareció mientras se duchaba. Según Raquel Martí, directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, entre 10.000 y 15.000 personas podrían estar bajo los escombros en Gaza. Además, las fosas comunes y las detenciones arbitrarias agravan la tragedia. Aquellos que han podido enterrar a sus seres queridos son considerados afortunados en medio de esta devastación.

"¿Dónde está mi hijo? Hay fuego en mi corazón. Si me dijeran si le enterraron, todo sería más fácil". Estas son las duras declaraciones de Fadwa al Ghalban, madre de un desaparecido en Gaza.

Repasa las últimas fotos o revisa los mensajes enviados por su hijo justo antes de desaparecer, como le ocurre a Mohammad al-Najjar. "No sabemos nada de mi hijo. Su destino. ¿Está detenido? ¿Martirizado? Esta guerra nos ha destruido", ha dicho Mohammad, padre de otro desaparecido.

Bucear sin tregua entre las ruinas del edificio donde estaba su casa y que cayó bombardeado mientras su hijo se duchaba tranquilamente. Intentar encontrar su cuerpo cada hora del día, como no ha dejado de hacer khalid Nassar en un año. "Hay muchas familias como la nuestra en Gaza. Su edificio se cayó y no pudieron sacar a sus seres queridos", cuenta.

Es una mente congelada, un dolor en círculos es lo que sufren los familiares de los desaparecidos en Gaza. La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Raquel Martí, asegura que "por las denuncias de los familiares, hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas que podrían estar bajo los escombros", debajo de las 50 millones de toneladas de escombros, de las ciudades devastadas.

Pero es que, además, hay fosas comunes, las detenciones y asesinatos arbitrarios. Así que, quien sabe que su familiar ha muerto, quien tiene una tumba, puede considerarse tristemente afortunado de poder al menos salir de esta cárcel que son otras cabezas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.