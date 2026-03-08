Trump carga contra el Reino Unido y advierte a Starmer por Irán: "No necesitamos a gente que se una a guerras que ya hemos ganado"

¿Qué está pasando? Los británicos ni han participado ni se han comprometido a participar en operaciones defensivas en Irán. Sí han dejado que sus bases se usen en materia defensiva. Ahora, Londres estaría dispuesta a mandar dos portaaviones a la región.

Donald Trump ha criticado al Reino Unido, un antiguo aliado de Estados Unidos, por su postura en la guerra en Oriente Medio. Desde el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Trump ha expresado su descontento con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien está considerando enviar dos portaaviones a la región. Trump ha declarado en 'Truth Social' que no necesita la ayuda de Londres y ha criticado a Starmer por no apoyar ofensivamente desde el principio. Aunque el Reino Unido ha permitido el uso de sus bases para fines defensivos, no se ha comprometido a participar en las operaciones ofensivas contra Irán.

Donald Trump ha vuelto a sacar el látigo. Esta vez, eso sí, no ha sido contra España. El presidente de Estados Unidos ha apuntado en esta ocasión al Reino Unido, a una nación que dice fue "el mayor aliado" de los estadounidenses pero al que ahora ha criticado con dureza por su posición en la guerra en Oriente Medio.

Por su posición desde que comenzasen los ataques contra Irán. Desde el inicio de la ofensiva conjunta entre EEUU e Israel el pasado 28 de febrero, con bombardeos masivos sobre la capital del país en los que murieron tanto Ali Jamenei, líder supremo de la nación persa, como varios nombres clave del Ejército iraní. También perdieron la vida más de 100 niñas en el ataque a un colegio.

Una semana después, Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, está valorando la idea de mandar a dos portaaviones a la región para colaborar en la ofensiva contra Irán. "Hay que estar dispuestos a adaptar las medidas que se toman", afirmó John Healey, ministro de Defensa británico.

Ahora, sin embargo, Trump no quiere la ayuda de Londres y lo ha dejado más que claro en 'Truth Social'. "El Reino Unido, una vez aliado y quizá el mayor de todos ellos, está pensando enviar dos portaaviones a Oriente Medio. Está bien primer ministro Starmer, pero no los necesitamos ya".

"Lo recordaremos. No necesitamos a gente que se une a las guerras después de que ya hayamos ganado", ha afirmado el presidente de EEUU en redes sociales.

Es el último de sus ataques contra el primer ministro, a quien ya tenía en su punto de mira después de que le dijera 'no' a usar sus bases para atacar Irán: "No es Winston Churchill, por así decirlo. Debería darnos cosas, sin dudar ni preguntar. Me sorprendí con él, me ha decepcionado".

El Gobierno británico no ha participado ni se ha comprometido a participar en las operaciones ofensivas sobre Irán. Sí ha permitido, sin embargo, usar sus bases en materia defensiva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.