Alarma en Reino Unido por un nuevo brote de meningitis B: muere un estudiante y dos jóvenes reciben tratamiento

Estudiantes hacen cola en el campus de la Universidad de Kent, en Canterbury, para recibir vacunas y antibióticos

Los detalles Las autoridades sanitarias británicas investigan un nuevo brote de meningitis B en Reading, al oeste de Londres, tras la muerte de un estudiante universitario y la detección de otros dos casos relacionados con la misma cepa que causó un brote mortal en Canterbury.

Las autoridades sanitarias británicas están investigando un nuevo brote de meningitis B en el oeste de Londres, tras la muerte de un estudiante universitario y el tratamiento médico de otros dos jóvenes. El foco se ha localizado en Reading y se relaciona con una cepa previamente detectada en un brote mortal en Canterbury. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que uno de los casos pertenece a la misma variante encontrada en Kent. Las autoridades han activado protocolos de prevención y administrado antibióticos a contactos cercanos, aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Este brote recuerda al de marzo en Canterbury, que obligó a una campaña urgente de vacunación.

Las autoridades sanitarias británicas investigan un nuevo brote de meningitis B en el oeste de Londres después de que un estudiante universitario falleciera y otros dos jóvenes tuvieran que recibir tratamiento médico. El foco se ha detectado en Reading y ha reavivado la preocupación por la expansión de una cepa vinculada a otro brote mortal registrado hace apenas dos meses en un campus universitario de Canterbury.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó este jueves que uno de los casos diagnosticados corresponde a meningitis B y pertenece a la misma variante detectada anteriormente en Kent, donde murieron dos jóvenes y se registraron cerca de una veintena de contagios.

El estudiante fallecido cursaba estudios en Henley College, en la localidad de Henley-on-Thames, próxima a Reading, según informó una clínica de la zona. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del contagio.

Tras la detección de los casos, las autoridades sanitarias han activado protocolos de prevención y han administrado antibióticos a las personas que mantuvieron contacto estrecho con los afectados. Aun así, insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

La meningitis meningocócica está provocada por la bacteria Neisseria meningitidis y suele transmitirse únicamente mediante contacto cercano y prolongado, como besos, convivencia estrecha o el intercambio de bebidas y utensilios.

El nuevo brote recuerda al registrado el pasado marzo en Canterbury, donde fallecieron un estudiante de la Universidad de Kent y una joven de 18 años identificada como Juliette Kenny. Las investigaciones apuntaron entonces a un posible origen en un club nocturno frecuentado por universitarios.

En apenas unos días, aquel foco llegó a sumar alrededor de veinte casos, lo que obligó a desplegar una campaña urgente de vacunación y tratamientos preventivos con antibióticos en el campus afectado.

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