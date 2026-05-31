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Para estabilizar Venezuela

La Administración Trump habría ordenado a los fiscales paralizar las investigaciones contra Delcy Rodríguez

Los detalles Según recoge la agencia Associated Press citando a un funcionario estadounidense, el Departamento de Justicia ha instruido a los fiscales federales en Miami no continuar con las investigaciones a la presidenta interina de Venezuela, en el punto de mira de la DEA desde 2018.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de VenezuelaDelcy Rodríguez, presidenta interina de VenezuelaAgencia EFE
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La Administración Trump ha instruido a los fiscales federales en Miami que eviten continuar las investigaciones penales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo asevera la agencia Associated Press citando a funcionarios estadounidenses.

La presidenta interina de Venezuela lleva siendo un objetivo de la Administración de Control de Drogas (DEA) desde hace varios años, pero ahora no continuarían con sus investigaciones por orden del Departamento de Justicia. Precisamente su normativa exige que el fiscal general apruebe personalmente la imputación de cualquier jefe de Estado extranjero, quienes normalmente gozan de inmunidad procesal según el derecho internacional y el derecho estadounidense.

Aunque no ha trascendido si los fiscales habían relacionado a Delcy Rodríguez con algún delito o estaban cerca de realizar una acusación, informes de la DEA a principios de este año visualizados por el citado medio sí muestran que la venezolana llevaba en el punto de mira desde al menos 2018. Concretamente había acusaciones no formales sobre ella que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro.

Según las fuentes citadas por Associated Press, esta directriz de suspender las investigaciones, entre otras razones, se realiza para evitar obstaculizar el esfuerzo de la Casa Blanca de estabilizar Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro a comienzos de año, aunque no han aclarado si la Casa Blanca ha participado en la decisión.

De hecho, en los últimos meses Estados Unidos ha levantado las sanciones contra Delcy Rodríguez y ha sido reconocida como la única jefa de Estado de Venezuela, un cambio drástico teniendo en cuenta que tanto ella como su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fueron objetos de sanciones durante el primer mandato de Donald Trump.

Esta decisión, sin ser oficial, sí ha sido motivo de ataques por parte del Partido Demócrata. La senadora Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha exigido que la administración explique el trato favorable que ha dado a Rodríguez, a quien califica de "figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro".

"Se han levantado las sanciones contra la Sra. Rodríguez sin que haya habido ningún indicio de que haya tomado medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático", ha escrito en una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent la semana pasada.

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