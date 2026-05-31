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Elecciones presidenciales

Colombia elige nuevo presidente con el dilema de continuar el modelo de Petro o virar a la derecha

Los detalles Para evitar una segunda vuelta cualquier candidato ha de superar el 50% de los votos. Iván Cepeda, sucesor de Petro, parece el único capaz de lograrlo pero los sondeos le sitúan por debajo de esa mayoría.

Propaganda a favor de Iván Cepeda, candidato a la presidencia de ColombiaPropaganda a favor de Iván Cepeda, candidato a la presidencia de ColombiaEuropa Press
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Los colombianos tienen este domingo una cita con las urnas para elegir al sucesor del presidente, Gustavo Petro, en una carrera electoral que, a priori, se limita al seguidor de su modelo social, Iván Cepeda, y quienes apuestan por girar hacia la derecha con las opciones de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual Gobierno en llevar la paz al país.

Son 41,1 millones los colombianos registrados en el censo electoral, entre ellos los que residen en el extranjero, los que están llamados a votar aunque en esta ocasión los electores elegirán exclusivamente al presidente y al vicepresidente, una vez las legislativas ya se celebraron en marzo.

Para evitar una segunda vuelta cualquier candidato ha de superar el 50% de los votos. El único capaz de lograrlo, según algunas encuestas, es Cepeda (de Pacto Histórico, formación de Petro), quien ha estado durante toda la campaña al frente de unos sondeos, que dan por seguro al menos su pase a la ronda definitiva del 21 de junio.

Cepeda ha prometido seguir la agenda progresista del presidente saliente Gustavo Petro, quien ha buscado reforzar la presencia del Estado en asuntos como las pensiones y la salud, así como reiniciar cualquier proceso de negociación de paz solo con aquellos grupos armados que dejen de asesinar a líderes sociales.

Los sondeos más optimistas conceden a Cepeda hasta el 44% de los votos, mientras que los más cautos le sitúan diez puntos por debajo. El candidato de Pacto Histórico, no obstante, se arriesga a salir derrotado en una hipotética segunda vuelta ante la previsible unión de las fuerzas conservadoras, que se debaten entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Entre los dos, el mejor colocado para discutir este dominio de Cepeda en las encuestas es el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana Abelardo de la Espriella, un empresario y polémico ultraderechista que como abogado ha llegado a representar a figuras controvertidas como el estafador convicto David Murcia Guzmán y Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Bajo su candidatura independiente Defensores de la patria, las encuestas le conceden entre el 30 y el 37% de los votos, algunas de las más optimistas, aunque otras como las de la emisora Caracol o el diario 'El Tiempo' la brecha es hasta de diez puntos a favor del aspirante del oficialismo.

La tercera en plaza es la senadora Paloma Valencia, miembro de una dinastía de políticos conservadores como el expresidente Guillermo León Valencia. La candidata de Centro Democrático es la elegida por el expresidente Uribe para unas elecciones, en las que recabaría el 14% de los votos, insuficiente para una segunda vuelta.

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