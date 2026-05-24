Maduro manda un mensaje al "amado pueblo de Venezuela" desde la cárcel: "Cilia y yo agradecemos el apoyo"

Imagen de archivo de Maduro con grilletes a su llegada al tribunal de Nueva York

Los detalles En su nombre y el de su mujer, el dirigente venezolano ha querido enviar a los venezolanos "un abrazo de fe, amor y gratitud".

Nicolás Maduro, desde su encarcelamiento en Estados Unidos, ha publicado un mensaje en Pentecostés apelando a la unidad del pueblo venezolano y agradeciendo el apoyo recibido. En su publicación, Maduro enfatiza valores como la solidaridad, el amor y el bien común, llamando a la unión del país. Dirigiéndose al pueblo venezolano en nombre suyo y de su esposa, Cilia Flores, envía un mensaje de fe y gratitud, citando el Evangelio de Mateo para reforzar su llamado a la fe. Pide por la paz, prosperidad y libertad de todos, agradeciendo el apoyo recibido. Ambos, capturados el 3 de enero en una operación militar, se han declarado no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico.

Nicolás Maduro ha publicado este domingo, día de la festividad cristiana de Pentecostés, un mensaje en el que ha apelado a la unidad del pueblo de Venezuela y ha agradecido desde Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado, el apoyo recibido.

"La acción coherente nace de esa fe que demuestra sus valores en la práctica diaria: en la solidaridad viva, en el amor entre todos, en la ayuda al que sufre, en el respeto, en el servicio y en el bien común. Y, sobre todo, en la unión para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo", ha publicado Maduro en su cuenta en redes sociales.

Así, el dirigente venezolano se ha dirigido al "amado pueblo de Venezuela" en nombre suyo y de su esposa, Cilia Flores, para enviarle "un abrazo de fe, amor y gratitud".

El mensaje incluye dos citas del Evangelio de Mateo que pide tener fe y no dudar. "Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres han sido reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos", ha apuntado.

De esta forma, Maduro ha pedido "por la paz, la prosperidad y la libertad de todos". "Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes", ha concluido el mensaje, que ha firmado como "presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela".

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.

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