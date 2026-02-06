El ICE, sin límites: varios agentes allanan una casa en Texas sin ninguna orden judicial, armados y con menores dentro

Los detalles La policía antimigratoria de Trump se ha justificado diciendo que buscaban a un agresor sexual que no estaba ni vivía en ese domicilio.

Los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos enfrentan una creciente brutalidad por parte del ICE, que ahora irrumpe en propiedades privadas sin órdenes judiciales. Un incidente en San Antonio, Texas, ejemplifica esta situación: una familia denunció que agentes del ICE allanaron su casa, apuntándoles con armas, incluso con menores presentes. En vídeos, se observa a los agentes armados mientras una mujer les exige salir por falta de orden judicial. El ICE justificó su acción alegando la búsqueda de un agresor sexual inexistente en esa vivienda. Estos métodos reflejan el objetivo del ICE de deportar a un millón de personas.

Los migrantes latinoamericanos ya no están a salvo del ICE ni en sus propias casas. La brutalidad con la que actúa la policía antimigratoria de Trump es cada vez mayor y ahora entran en propiedades privadas sin ningún tipo de orden judicial.

Un ejemplo de esto ha ocurrido en una vivienda de San Antonio, Texas. Una familia ha denunciado que los agentes allanaron su propiedad y les apuntaron con un arma sin mediar palabra, con menores en la casa.

En vídeos publicados por los propios afectados, se ve a varios agentes del ICE completamente armados dentro de la casa mientras una mujer les exige que se marchen porque no tienen ninguna orden judicial. Luego, un agente agarra a un joven y esa mujer le pregunta por qué le toca.

La justificación que ha esgrimido el ICE ante esta denuncia es que buscaban a un agresor sexual que ni estaba, ni vivía en esa casa. Es una prueba más de los nuevos métodos con los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas busca 'cazar' a todos los migrantes sin papeles para llegar a su objetivo deportar a un millón de personas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.