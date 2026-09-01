Choque por las protestas en el Día de Ceuta: el PP defiende que son "apartidistas" mientras Ferraz habla de "concentraciones contra Sánchez"

Imagen de archivo de una protesta en el centro de Ceuta contra la crisis migratoria

Los detalles El PP llama a participar en las concentraciones "apartidistas" en el Día de Ceuta mientras Ferraz denuncia la "utilización" de la crisis migratoria para atacar al Gobierno de Sánchez.

El Partido Popular (PP) respalda al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha instado a todos los españoles a unirse a las protestas por la crisis migratoria tras la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad. Las concentraciones, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el Día de Ceuta, son descritas por el PP como "apartidistas", aunque el PSOE las considera un ataque al Gobierno central. A pesar de la tensión, el PSOE de Ceuta participará en la manifestación, defendiendo la compatibilidad entre la seguridad y los derechos humanos. Mientras tanto, IU y EH Bildu se oponen a las protestas, alegando que no reflejan solidaridad.

El PP cierra filas con el presidente de Ceuta y la carta en la que Juan Jesús Vivas pide que "todos los españoles" se sumen a las protestas por la crisis migratoria provocada por la entrada masiva a la ciudad autónoma del pasado 30 y 31 de julio.

Los 'populares' insisten en que se trata de concentraciones "apartidistas" después de un mes de ofensiva contra el Gobierno central. Las concentraciones han sido convocadas para este miércoles a las 20:00 horas ante todos los ayuntamientos de España por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para celebrar el Día de Ceuta y por el "atropello sin precedentes a su territorio y su soberanía".

Así ha definido la entrada masiva de inmigrantes de ese día el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una carta que también ha sido compartida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X. Vivas insiste en que la convocatoria "no está marcada por el color político ni por las ideologías".

Fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran a laSexta que "entienden la situación del PSOE de Ceuta y que sus dirigentes decidan acudir a la concentración" e insisten en que no prohíben a nadie que lo haga.

No obstante, no se desvían del argumento esgrimido en las últimas horas y reiteran que la FEMP (presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, del PP) convocó estas concentraciones de forma unilateral, sin buscar consenso con el PSOE y con todos los grupos políticos, como era habitual hasta ahora. Así, creen que "son concentraciones contra Sánchez" y alertan de que no van a permitir que se manipule esta crisis humanitaria.

Con una población ceutí cada vez crispada, con miles de migrantes en la calle y sin suficientes plazas de acogida, la posición del PSOE de Ceuta ha sido la de anunciar que acudirán a la manifestación del día 2 para estar "al lado" de la gente.

Así lo ha trasladado la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta a la militancia. La formación socialista ha defendido que la realidad de Ceuta "se vive aquí, día a día", y que la acción política del PSOE ceutí debe responder también al sentir y a las necesidades de la ciudad. "Somos socialistas y somos ceutíes, y no existe ninguna contradicción entre ambas cosas", ha señalado la Comisión Ejecutiva Regional, que lleva semanas defendiendo una posición clara: la defensa de los derechos humanos y el rechazo a cualquier discurso xenófobo son perfectamente compatibles con la exigencia de seguridad, un control efectivo de la frontera, medidas eficaces y la recuperación cuanto antes de la normalidad en la ciudad.

Unas palabras que chocan con el discurso público de Ferraz. La portavoz socialista Montse Mínguez acusaba este lunes al PP de utilizar la crisis en Ceuta. "¿Alguien se cree a estas alturas que al PP en estos momentos le importa Ceuta?", se preguntaba desde la sede socialista rechazando el "uso partidista" de las manifestaciones. "Están utilizando Ceuta contra el presidente del Gobierno, como hicieron con Torre Pacheco (Murcia), como hacen con los incendios, como hacen con todo", aseveraba Mínguez tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tras el paréntesis de agosto.

No obstante, el PP insiste hoy en que no es una concentración contra nadie, que no son de izquierda o de derecha, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a la normalidad en el territorio español de Ceuta.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en una entrevista en RNE, ha subrayado que es una concentración "apartidista", y por ello ha solicitado al PSOE que reconsidere su decisión de no acudir a esas concentraciones del Día de Ceuta.

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, sí ha mostrado su disposición a participar. Algo que desde el PSOE se limitan a calificar de "versos libres" insistiendo en que la postura del partido es denunciar el uso "partidista" de las convocatorias.

A estas concentraciones tampoco acudirá IU, según ha anunciado por su parte en Sevilla su coordinador federal, Antonio Maíllo, quien considera que "no tienen nada que ver con la solidaridad". En su lugar, desde su formación presentarán una iniciativa para exigir al Gobierno andaluz que "acoja a cuantos inmigrantes sean necesarios para destensar la situación en Ceuta porque la solidaridad se demuestra andando y actuando".

También está "en contra" de las concentraciones el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que cree que serán minoritarias en el País Vasco y Navarra, donde van a pasar, ha dicho, "sin pena ni gloria". "Hay un interés por parte de la extrema derecha de capitalizar los sucesos de Ceuta y nosotros estamos absolutamente en contra de esas concentraciones", ha declarado en Pamplona Otegi.

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo estará en Ceuta en la mañana del 2 de septiembre y, por la tarde, participará en la movilización prevista en Madrid.

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