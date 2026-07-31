Las mafias, el viaje de Sánchez con Argelia o las tensiones con EEUU e Israel: ¿Cuál fue el origen de la crisis migratoria?

Los detalles La derecha señala al Gobierno como responsable por su política migratoria, mientras que Gabriel Rufián sostiene que Tel Aviv y Washington habrían respaldado esta avalancha migratoria.

España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con la entrada de unas 60.000 personas a Ceuta desde Marruecos en 24 horas, causando tensiones significativas. Mientras las autoridades buscan gestionar la situación, el presidente Pedro Sánchez culpa a las mafias de tráfico de personas. Desde la derecha, PP y Vox acusan al Gobierno de provocar la crisis con su política migratoria. Sin embargo, expertos descartan esta teoría. Otros sugieren que la avalancha es una respuesta de Marruecos al viaje de Sánchez a Argelia o un movimiento respaldado por EE.UU. e Israel, según Gabriel Rufián. España enfrenta ahora el reto de resolver esta crisis humanitaria.

España atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente. En 24 horas, unas 60.000 personas han entrado a Ceuta desde Marruecos, lo que ha provocado una tensión sin precedentes en la ciudad. Además, más de 40 personas han perdido la vida intentando llegar a suelo español.

Mientras las autoridades tratan de gestionar la emergencia, políticos y analistas debaten sobre qué pudo originar una avalancha migratoria de este calibre. Pedro Sánchez, ha señalado directamente a las mafias de tráfico de personas este viernes.

"Ha sido una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de Ceuta. En las interlocuciones con Marruecos lo que subyace es una lectura interesada de las mafias que trafican con personas, de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que no tiene encaje en repatriación de frontera si las personas entran en nuestro espacio a nado", ha afirmado el presidente del Gobierno desde Ceuta.

Sin embargo, desde la derecha culpan directamente a Moncloa por este episodio. Tanto PP como Vox hablan de "invasión". El número dos de los 'populares', Miguel Tellado, ha ido un paso más allá, asegurando que España está pagando las consecuencias de la política migratoria del Gobierno: "Es consecuencia directísima de regalar papeles para todos y regularizar y de golpe a un millón de inmigrantes".

No obstante, los expertos descartan esta hipótesis, ya que entre los requisitos para acceder a ese proceso están residir en el país desde antes del 1 de enero y acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses.

También hay quien señala a que esta avalancha es la respuesta de Marruecos por el viaje que el pasado 20 de julio hizo Sánchez a Argelia, país con el que Rabat está en un conflicto que lleva décadas encallado.

Y la última teoría, una de las más respaldadas, es la de que Estados Unidos e Israel habrían respaldado esta acción. Uno de sus principales defensores es Gabriel Rufián. "La dictadura marroquí al servicio de EEUU e Israel chantajea un verano más a España y Europa convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza", ha afirmado el portavoz de ERC en la red social X.

En cualquier caso, España se enfrenta ahora a la ardua tarea de resolver la mayor crisis humanitaria de su historia reciente.

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