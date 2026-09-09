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Prácticas de tiro y técnicas de combate: varios miembros de Núcleo Nacional reciben entrenamiento militar en Ucrania

Han publicado en redes sociales vídeos en los que se les puede ver que están siendo adiestrados en diferentes técnicas de combate o el uso de armas.

Han publicado en redes sociales vídeos en los que se les puede ver que están siendo adiestrados en diferentes técnicas de combate o el uso de armas.

La organización neonazi Núcleo Nacional estaría recibiendo entrenamiento militar. Como señala Leo Álvarez, un grupo de miembros de esta organización ha visitado Ucrania y, al menos dos de ellos, habrían recibido adiestramiento militar, algo que han publicado en sus propias redes sociales.

Como se puede ver en las imágenes, desmontan armas, hacen prácticas de tiro y aprenden diferentes técnicas de combate. La organización de extrema derecha tiene unos 2.000 miembros y, además, es extremadamente peligrosa.

Entre sus miembros se pueden encontrar personas que formaban parte de colectivos ultras desmantelados como Bastión Frontal, Ultrasur y otras facciones falangistas. Su seña es reventar cualquier manifestación atacando a la policía, destrozando el mobiliario urbano o usando un discurso de odio extremo que busca captar nuevos miembros entre los más jóvenes.

Beatriz de Vicente es que "una cosa que estén haciendo un entrenamiento y otra muy diferente es que estuvieran pegando tiros contra la población civil". Eso, como expone la abogada, "podría ser, incluso, susceptible de ser juzgado a través de la jurisdicción universal en España".

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