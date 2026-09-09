La Agencia Española de Protección de Datos investiga el documento de Interior con información ideológica de periodistas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político.

¿Qué han dicho? La AEPD se une a las críticas de profesionales y asociaciones al considerar que es necesario aclarar "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales" plasmados en este dossier con el membrete del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, enfrenta una polémica por una lista de periodistas y colaboradores en medios de comunicación que detalla su orientación ideológica y lugar de trabajo. Este documento, calificado por Grande-Marlaska como "de trabajo", busca conocer las opiniones sobre el Ministerio sin limitar la libertad de expresión. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una investigación para aclarar la naturaleza y legalidad del tratamiento de estos datos personales. La AEPD subraya que cualquier tratamiento de datos debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, especialmente al manejar datos sensibles como ideologías u opiniones políticas.

Una lista con periodistas y colaboradores en medios de comunicación, especificando dónde trabajan y su orientación ideológica. Esta es una de las últimas polémicas a las que se enfrenta el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. Un documento que él mismo ha definido como "de trabajo" y utilizado para poder "conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio" sin coartar la libertad de expresión de los periodistas, pero por el que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación.

Se unen así a las múltiples críticas hechas en el mundo de la comunicación, por profesionales y asociaciones, pero también de la política. Y es que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cree que, entre otros aspectos, hay que aclarar "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales".

Por ello, ha iniciado "una investigación de oficio"; aunque aclara que este movimiento no implica que exista "una infracción" por el hecho de redactar esta lista de periodistas y sus posicionamientos con respecto a las posturas del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Agencia recuerda que todo tratamiento de datos personales debe "cumplir con los requisitos del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)". Es decir, el principio de limitación de la finalidad y la existencia de una base de licitud.

Todo ello sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de categorías especiales, como datos de ideología u opiniones políticas, la Agencia Española de Protección de Datos recuerda que "debe existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD".

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