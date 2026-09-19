Calles anegadas, carreteras cortadas y ramblas desbordadas: el temporal deja numerosas incidencias en el litoral mediterráneo

Los detalles En la provincia de Alicante han caído más de 90 litros por metro cuadrado. Además, se han registrado hasta 80 litros por metro cuadrado en Dénia, y en Xàbia se ha llegado a crear una manga marina frente a la costa que ha sorprendido a los testigos que estaban en la zona.

El temporal ha causado graves inundaciones en varias regiones del país, afectando especialmente a la Comunitat Valenciana y Murcia. En el Baix Segura, Alicante, se han registrado más de 90 litros por metro cuadrado, provocando cortes de carreteras, calles anegadas y ramblas desbordadas. En Dénia, las precipitaciones han alcanzado los 80 litros por metro cuadrado, mientras que en Xàbia se ha formado una manga marina frente a la costa. En Mallorca, una mujer quedó atrapada en su vehículo en un túnel inundado. Este episodio de lluvias intensas ha generado numerosas incidencias en el litoral mediterráneo.

El temporal ha dejado inundaciones en distintos puntos del país, siendo la Comunitat Valenciana y Murcia las que se han llevado la peor parte.

En el Baix Segura, en la provincia de Alicante, han caído más de 90 litros por metro cuadrado, dejando carreteras cortadas, calles anegadas y ramblas desbordadas. Además, la fuerza de la corriente ha arrastrado unos sedimentos en la costa, unas impactantes imágenes que se pueden ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

En la misma línea, se han registrado hasta 80 litros por metro cuadrado en Dénia, y en Xàbia se ha llegado a crear una manga marina frente a la costa que ha sorprendido a los testigos que estaban en la zona.

Mientras, en Mallorca, una mujer se ha quedado atrapada dentro de su vehículo en un túnel completamente inundado como consecuencia de las tormentas que han descargado con fuerza la isla.

De esta forma, el episodio de intensas lluvias ha dejado numerosas incidencias en el litoral mediterráneo antes de llegar a su fin y abrir paso a un período de estabilidad en la mayor parte del país.

Estabilidad en el resto de España

En el resto de España, han predominado los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en regiones mediterráneas, norte peninsular e interior sureste, así como nubes de evolución diurna en montañas de la mitad sur.

Las temperaturas máximas han aumentado en la mayor parte del país, notablemente en puntos de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, mientras que las mínimas han descendido en el Cantábrico, medio Ebro y Pirineos, aunque han ascendido también en el tercio oeste peninsular, provocando noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir, aunque con posibles heladas débiles en cumbres del Pirineo.

El domingo continúa el ascenso térmico en la mitad norte peninsular, con termómetros que alcanzarán 32 grados en el sur de Galicia y el bajo Ebro. Para el comienzo de la próxima semana, predominará el tiempo anticiclónico con temperaturas al alza: el lunes lo harán en el norte y el martes en el este peninsular con más de cinco y diez grados por encima de lo habitual y más de diez grados en zonas de la mitad norte, especialmente en Galicia.

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